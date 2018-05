Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Gnarrenburg. Theoretisch, so Karsten Burmester, ist der Klassenerhalt noch immer nicht in trockenen Tüchern. Der Trainer von Volleyball-Regionalligist SG Karlshöfen/Gnarrenburg weiß deshalb auch, wie wichtig ein Sieg beim Schlusslicht SC Union Emlichheim II (heute, 16 Uhr) ist, wenngleich er zu bedenken gibt: "Bei Emlichheim weiß man nie, ob da plötzlich Spielerinnen aus dem Bundesligakader auftauchen." Nicht nur aus tabellarischen Gründen würde ein Sieg zum Abschluss der Auswärtswochen mit fünf Punktspielen in der Fremde besonders gut tun: Im Hinspiel feierten die Union-Damen ausgerechnet in Gnarrenburg ihren ersten Saisonsieg.