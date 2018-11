Bornreihe. Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen vor dem Nachbarschaftsduell der Fußball-Landesliga zwischen dem SV Blau-Weiß Bornreihe und dem VSK Osterholz-Scharmbeck heute Abend um 18 Uhr gar nicht sein: Während die Kreisstädter nach sechs Siegen aus acht Partien nach der Winterpause nur so vor Selbstvertrauen strotzen, steht für die Formation von Trainer Matthias Ruländer nur ein Erfolg im neuen Jahr zu Buche. "Unser Vorteil ist die dadurch bedingte Verunsicherung bei Bornreihe. Wir werden auch deshalb alles versuchen, dieses Spiel zu gewinnen", sagte VSK-Coach Günter Hermann.

Bornreihes Christian Leopold ist zwar einer von vielen Akteuren, die auch bereits für den Lokalrivalen aufgelaufen sind. Doch der in Wallhöfen aufgewachsene Kicker ist ein "Moorteufel" durch und durch. "In mir fließt Bornreiher Blut. In meiner Familie lachen wir schon alle darüber, weil ich mich bereits als Dreijähriger für Bornreihe und gegen Wallhöfen entschieden habe", erklärte der 23-Jährige. Er habe bei beiden Vereinen ein Training absolviert und sich dann sofort für Bornreihe entschieden. Erst in der B-Jugend wechselte Leopold dann zum VSK. In der vergangenen Saison folgte er schließlich mit einigen anderen Akteuren seinem Trainer Matthias Ruländer zum Nachbarn und kehrte somit zu seinen Wurzeln zurück. "Ich wollte unbedingt weiter unter Matthias spielen", ließ der Rechtsverteidiger wissen.

Werbung für den Verein machen

Christian Leopold fand ein paar markige Worte vor dem Derby: "Wir werden jeden Zentimeter Rasen umpflügen und den VSK mit einer Niederlage auf die Heimreise schicken." Für den dreifachen Torschützen aus dem jüngsten Spiel gilt es vor allem, Werbung für den eigenen Verein zu machen: "Wir wollen nicht, dass die Fußball-Anhänger zum VSK abwandern. Wir haben zwar einige treue Anhänger. Aber es gibt auch Zuschauer, die in erster Linie Spaß haben und guten Fußball sehen wollen. Wir wollen den wahrscheinlich mehr als 1000 Zuschauern zeigen, wer Herr im Hause ist."

Sorgen bereitet den Gastgebern derzeit ein wenig die Abwehr, die zuletzt fünf Gegentore kassierte. "Wir müssen die Räume bereits im Mittelfeld wieder enger machen und dürfen den Gegner nicht so leicht den Ball annehmen lassen. Aber gegen den VSK wird jeder 150 Prozent geben", sagte Leopold.

Bereits seit sechs Jahren bekommt VSK-Defensivstratege Sven Meinecke die Rivalität zwischen den beiden Vereinen hautnah mit. Er glaubt jedoch, dass sich die Situation auch durch die zahlreichen Ex-VSK-Spieler in Bornreihe ein wenig entspannt habe: "Früher gab es noch mehr Aufregung neben dem Platz. Das ist heute nicht mehr so. Das heißt aber nicht, dass es auf dem Rasen nicht zur Sache gehen würde." Meinecke ärgert sich immer noch etwas über das torlose Remis im Hinspiel. "Wir waren im ersten Aufeinandertreffen die bessere Mannschaft und hätten auch den Sieg verdient gehabt", so der 31-Jährige.

Günter Hermann und Matthias Ruländer sollen vor dem Derby noch im Rahmen des Bundesligaspiels zwischen Werder Bremen und TSG Hoffenheim für den gemeinsam errungenen Meistertitel (1988) mit den Bremern im Weserstadion geehrt werden. Danach geht es schnell nach Bornreihe. Ruländer hofft, dass sich nicht allzu viele Fußball-Anhänger aus dem Landkreis das Werder-Spiel in Bremen anschauen werden, weil diese es dann nicht mehr rechtzeitig zum Kreisduell schaffen würden.

Die Blau-Weißen warten bereits seit zehn Jahren auf einen Punktspielsieg gegen den Erzrivalen. Am 17. Mai 2003 bescherten Andy Helck und André Lütjen ihrem Team den letzten Triumph über den Nachbarn (2:1). "Es wird also mal wieder Zeit für einen Bornreiher Erfolg. Mit einem Sieg in diesem Sechs-Punkte-Spiel wären wir auch weit weg von der Abstiegszone", frohlockte Ruländer. Er freue sich auf ein Gipeltreffen mit vielen Emotionen, muss aber auf die verletzten Jonathan Klimmek, Tobias Wülpern und Marco Tietjen verzichten. Benedikt Sattler befindet sich nach seinem Kreuzbandriss erst wieder im Aufbautraining. Fraglich sind zudem die Einsätze von Lars Meyer (Rückenprobleme) und Thomas Mennicke (Grippe). "Es ist immer ein Highlight, wenn ein solch kleiner Verein wie wir es sind, einen solch mitgliederstarken Klub herausfordert", so Ruländer.

Günter Hermann muss auf Michael Thöne (Muskelfaserriss) und Marc-Patrick Tietjen (Bänderriss) verzichten. Julian Stroppel und Mahmoud Manaa sind zudem angeschlagen. "Es wird nicht einfach, aber wir befinden uns in der besseren Ausgangssituation", so Hermann.

Mannschaftsführer rechnen mit einem knappen Spielausgang

Die Kapitäne der Fußball-Landesligisten SV Blau-Weiß Bornreihe und VSK Osterholz-Scharmbeck, Nils Gresens und Julian Stroppel, verfügen über reichlich Derbyerfahrung. Während Gresens seinen Bornreihern bereits seit fünf Jahren die Treue hält, bestreitet Stroppel sogar schon seine neunte Saison für die Kreisstädter. Karsten Hollmann stellte den beiden Mannschaftsführer vor dem Nachbarduell vier gleichlautende Fragen.

1) Wie geht das Derby aus?2) Was wird den Ausschlag geben?3) Was sind die Stärken des Gegners?4) Was macht für Sie den Reiz eines solchen Nachbarschaftsduells aus?

Nils Gresens, zu 1):

Es wird eine sehr enge Angelegenheit. Aber angesichts der Tatsache, dass wir ein Heimspiel haben, gehe ich davon aus, dass wir das Rennen machen werden.

zu 2)

Nur ganz kleine Nuancen werden über Sieg oder Niederlage entscheiden. Der Aspekt, dass wir den größeren Teil der Zuschauer hinter uns haben werden, wird den Ausschlag zu unseren Gunsten geben.

zu 3)

Der VSK hat sich in der Winterpause gut verstärkt. Dabei sollte man gar keine einzelnen Spieler herausheben. Der VSK glänzte zuletzt durch eine enorme mannschaftliche Geschlossenheit. Dennoch denke ich, dass wir einen Tick stärker sein werden als der Gegner. Generell möchte ich auch nicht so sehr über die Stärken unseres Kontrahenten sprechen, sondern lieber auf unsere eigenen Stärken schauen.

zu 4)

Grundsätzlich ist das Gefühl schlecht zu beschreiben. Aber es gibt immer eine gewisse Aufregung. Ich wache morgens schon mit einem Kribbeln auf. Dann gibt es da diesen enormen Zuschauerandrang. Ich habe keine Lust, mir noch viele Wochen nach dem Derby anhören zu müssen, es verloren zu haben. Es ist eben dieser spezielle Reiz des Besser-Sein-Wollens als der Nachbar. Vor einem solchen Spiel werde ich von viel mehr Leuten angesprochen als sonst. Die Aufmerksamkeit von außen ist eben eine ganz andere.

Julian Stroppel, zu 1):

Für mich ist ganz klar, dass wir gewinnen werden, wenn es auch wohl keinen klaren Sieg geben wird.

zu 2)

Wir befinden uns derzeit in einer sehr guten Form. Trotz vieler Ausfälle sind wir nach der Winterpause ein Team geworden. Dies wird den Unterschied machen.

zu 3)

Bornreihe hat das Publikum im Rücken. Unser Gegner wird auch dann nicht aufgeben, wenn er hinten liegen sollte. Wir sind aber selbst auch ein eingeschworener Haufen und werden Bornreihe keine Chance geben.

zu 4)

In erster Linie sind dies natürlich die Zuschauer. Bereits im Hinspiel waren 1000 Menschen im Stadion. Jetzt könnten es sogar noch einmal ein bisschen mehr werden. Man kann sich also einem sehr großen Publikum präsentieren. Der besondere Reiz in dieser Partie liegt natürlich auch darin, dass wir auf viele Spieler treffen, die früher für den VSK Osterholz-Scharmbeck aufgelaufen sind. Wir kennen uns also untereinander. Unsere ehemaligen Spieler sind bei uns nicht so zum Zuge oder ins Team gekommen wie gewollt. Die wollen es uns nun bestimmt zeigen. Darauf müssen wir auf jeden Fall gefasst sein.

DERBY-STATISTIK

Bezirksoberliga

17.11.2002: Bornreihe – VSK 1:2

17.5.2003: VSK – Bornreihe 1:2

Oberliga Niedersachsen Ost

15.11.2008: Bornreihe – VSK 0:3

9.5.2009: VSK – Bornreihe 2:1

22.11.2009: Bornreihe – VSK 1:5

17.5.2010: VSK - Blau-Weiß Bornreihe 5:1

Landesliga Lüneburg

28.10.2012: VSK – Bornreihe 0:0