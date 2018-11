Etwas Glück spielte den Hambergern aber auch in die Karten. Die Rot-Weißen zeigten sich zwar ambitioniert im Spielaufbau und hatten auch die Ballkontrolle im Mittelfeld. Im Abschluss aber haperte es. Nicht so bei den Gästen, die nach 20 Minuten den Führungstreffer erzielten. Ausgangspunkt war Kevin Struß, der sich auf Halbrechts schön durchsetzte und auf Torsten Plewa in die Mitte ablegte. Der verwandelte in bekannter Manier mit einem satten Schuss aus 19 Metern in die rechte obere Torecke. "Genau zum richtigen Zeitpunkt", freute sich Hambergens Trainer Gero Thiel, "weil wir bis dahin etwas zu verhalten gespielt hatten."

Plewa war auch am zweiten Treffer beteiligt. In dem Fall als einer der Vorbereiter und Ausgangspunkt einer schöner Kombination. Plewa passte auf Arne Sense, der danach in guter Schussposition stand und auf Bassam Omar querlegte. "Wo schießt der denn hin?", hatte Thiel für einen Sekundenbruchteil Zweifel an Senses Übersicht. Doch die Aktion war goldrichtig; denn Omar nutzte die Vorlage zum 2:0 (63.),

Die Gastgeber verzeichneten zwar auch die eine oder andere Chance, weil Hambergens Viererabwehrkette nicht immer orientiert wirkte. Doch zum Glück für Plewa & Co. waren die Cuxhavener gestern alles andere als zwingend im Abschluss. Auch Torjäger Tim Grundmann nicht, der allein auf FC-Keeper Christoph Marquardt zulief und sich genau die "falsche" Ecke aussuchte. Marquardt parierte.