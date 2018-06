Bornreiher Jubel: Philip Bähr und Hendrik Lütjen feiern mit dem Torschützen Dennis Heineke (von links). (Hans-Henning Hasselberg)

Das 1:0 vorbereitet, das 2:0 selbst erzielt: Besser hätte das Debüt von Tim-Jonathan Schäfer für den SV Blau-Weiß Bornreihe nicht verlaufen können. Der Allrounder lieferte zudem beim 4:1-Heimsieg der Blau-Weißen gegen den MTV Treubund Lüneburg in der Fußball-Landesliga eine bärenstarke Vorstellung in der Innenverteidigung ab.

„Für uns ist Tim-Jonathan ein Glücksfall. Eine solche Leistung eines 19-Jährigen verdient meinen Respekt“, lobte Bornreihes Coach Michael Rickers den Youngster. Beiden Teams war die lange Pause deutlich anzumerken. Viele Fehlpässe und Unzulänglichkeiten prägten die Anfangsphase der Partie. Dann wurde es Tim-Jonathan Schäfer einfach zu bunt. Über den ganzen Platz schleppte er den Ball, ehe dieser nach einem Pressschlag genau vor den Füßen von Hendrik Lütjen landete. Lütjen versenkte die Kugel mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0. „Das Tor kam aber aus dem Nichts“, räumte Schäfer ein.

Fußball, SV Blau-Weiß Bornreihe, Landesliga, Tim Jonathan Schäfer KH-FOTO: HOLLMANN (Karsten Hollmann)

Die Gastgeber präsentierten sich im ersten Durchgang gnadenlos effizient vor dem gegnerischen Gehäuse. Auch der zweite gelungene Angriff führte zu einem Treffer. Jorit Bierwald hatte sich endlich einmal getraut abzuziehen und so einen Eckball herausgeholt. Tim-Jonathan Schäfer staubte nach dem Eckstoß von Kapitän Nils Gresens zum 2:0 ab (40.). Mit dem Pausenpfiff lenkte MTV-Torwart Merlin Jähner einen Eckball von Gresens zudem so gerade eben noch über die Querlatte.

Rickers sieht auch noch Fehler

Michael Rickers gefiel aber dennoch nicht alles, was er da auf dem Rasen von seinen Akteuren zu sehen bekam. Deshalb bestand auch auf dem Weg in die Kabine erhöhter Redebedarf mit seinem Mannschaftsführer. Die nächste gute Gelegenheit verzeichnete wieder das Heimteam. Sönke Schröder fand mit einem Kopfball seinen Meister in Jähner. Es dauerte bis zur 57. Minute, ehe Lüneburgs Mittelstürmer Tim Franke erstmals SV-Schlussmann Till Augsburg ernsthaft prüfte.

Franke war es dann auch, der in der 66. Minute einen Patzer von Till Augsburg zum überraschenden 1:2-Anschlusstreffer nutzte. Augsburg sprang beim Rauslaufen am Ball vorbei. „Jetzt sind wir wieder im Spiel“, feuerte Treubunds Trainer Hillmer seine Mannen von der Seitenlinie an.

Doch ein Glücksgriff von Michael Rickers entschied das Match. Joker Jascha Stern war gerade einmal zehn Sekunden auf dem Feld, als er das 3:1 des ebenfalls neu in die Partie gekommenen Torben Poppe mit einer herrlichen Flanke von der linken Seite einfädelte (75.).

Sieben Minuten hiernach machte Dennis Heineke dann mit dem 4:1 den Deckel drauf. Der Angreifer hatte bis dahin überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Als er dann endlich mal unbedrängt vor Merlin Jähner auftauchte, spielte er noch einmal quer, fand aber nur einen Gegenspieler. „Wenn man so lange wie ich nicht mehr getroffen hat, fehlt einem das Selbstvertrauen“, gab „Heini“ zu bedenken. Bei der folgenden Ecke machte es der Goalgetter aber besser: Torben Poppe köpfte den Ball nach Gresens-Hereingabe an den Pfosten. Den Abpraller verwertete Heineke („Dieser Treffer wird mir Auftrieb für die kommenden Wochen geben“).

Zum Schluss ließ die Konzentration bei den Platzherren etwas nach. „Das Spiel ist noch nicht vorbei“, raunzte Till Augsburg seine Vorderleute an. Diese hatten Tim Franke völlig freistehend aufs Tor zielen lassen. Der Ball ging jedoch drüber. So blieb es beim ersten Heimspiel der „Moorteufel“ nach 119 Tagen beim Drei-Tore-Abstand. Dass spielerisch längst noch nicht alles wieder wie gewohnt funktionierte, interessierte Michael Rickers herzlich wenig: „Für uns ging es heute einzig und alleine darum, die drei Punkte einzufahren.“

NACHGEFRAGT BEI TIM-JONATHAN SCHÄFER

Haben Sie Ihr Solo vor dem 1:0 von ganz hinten gestartet, weil Ihnen im Mittelfeld zu wenig zusammenlief?

Tim-Jonathan Schäfer: Bis dahin hatten weder unsere langen noch unsere Diagonalbälle gut geklappt. Wir wussten aber bereits vorher, dass es auf diesem Platz schwer werden würde. Deshalb habe ich es einfach mal versucht. Ich hatte aber natürlich auch Glück, dass mich mein Gegenspieler zum Schluss abgeschossen hat. Die Führung fiel auch zu einem psychologisch sehr wichtigen Zeitpunkt.

Wie haben Sie Ihren Treffer zum vorentscheidenden 2:0 erlebt?

Nach einer Ecke von Nils Gresens scheiterte Christoph Müller am langen Pfosten noch am Lüneburger Keeper. Ich stand dann einfach richtig, um den abgefälschten Schuss über die Linie zu drücken. Aber auch wenn der Ball nicht so schwer war, bin ich froh, dass mir so ein Ding gleich in meinem ersten Spiel gelungen ist.

Warum hat der Schiedsrichter Sie bei einem Eckball ermahnt?

Ich wollte meinen Kollegen aus der Innenverteidigung, Christoph Müller, freiblocken. Deshalb bin ich auf Körperkontakt zu meinem Gegenspieler gegangen. Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen und die Wogen gleich wieder geglättet. Nun hoffe ich natürlich darauf, auch in den kommenden Wochen aufzulaufen. Meine Kollegen haben mich mega-gut aufgenommen.

KH

Tim-Jonathan Schäfer

(19) war in der Winterpause von den U 19-Regionalliga-A-Junioren des JFV Bremerhaven zum SV Blau-Weiß Bornreihe gewechselt. Zuletzt hatte der Abiturient für ein halbes Jahr Thailand und Australien bereist.

KH·FOTO: HOLLMANN