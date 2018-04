Verden. Der hochdekorierte Nagel, zweimaliger Sieger des Deutschen Spring-Derbys und amtierender Welt- und Europameister mit der deutschen Mannschaft, entschied die prestigeträchtigste Verdener Prüfung schon einmal für sich (1996 mit Lagretto), doch auch in den beiden vergangenen Jahren lief es für den Pferdewirtschaftsmeister in der Niedersachsenhalle zufriedenstellend. Im Januar 2010 war er von seinem Holsteiner Wallach Calle Cool auf Platz acht des Großen Preises getragen worden, und vor zwölf Monaten musste er sich im Sattel der Holsteiner Stute Rarität lediglich Außenseiter Thomas Voß geschlagen geben. Bemerkenswert: Während der 36. Auflage des großen Verdener Winterturniers beendete Carsten-Otto Nagel alle drei Prüfungen der Großen Tour ohne Strafpunkte. Ferner strich er in Verden schon viermal den Goldenen Hufnagel ein (1993, 1996, 2005 und 2011) ein, die Auszeichnung für den erfolgreichsten Teilnehmer an den Springprüfungen.

An den 21 Wettbewerben des 37. Verdener Hallenreitturniers werden sich annähernd 300 Reiter und -innen beteiligen. Nach Ansicht von Gerhard Stroeve, dem Geschäftsführer des mitveranstaltenden Rennvereins Verden, ist das Ergebnis zufriedenstellend. "Vor allem unsere Springprüfungen sind wie immer stark frequentiert." Zwar ist die im Internet zugängliche Nachnennungsliste noch bis zum 25. Januar geöffnet, doch in der Youngster-Tour geht schon nichts mehr. Die Eingangsprüfung ist bereits randvoll besetzt. In diesem Jahr dürfen sich nur noch siebenjährige Pferde beteiligen, Achtjährige dagegen bleiben in Verden erstmals außen vor.

Das ist vom Rennverein Verden und seinem Veranstaltungspartner RV Graf von Schmettow so gewollt. Mit zuletzt 140 Paaren zog sich das stets am frühen Freitagmorgen gestartete Springen mitunter quälend lange hin. Neuerdings werden in der Youngster-Tour nur noch 80 Startplätze vergeben, und Stroeve ist zuversichtlich, "ein Teilnehmerfeld in überschaubarer Größe" anbieten zu können. Ein angenehmer Begleiteffekt: Der stark reduzierte Umfang der ersten Verdener Parcours-Prüfung - am ersten Tag des Turniers kommen ausschließlich die Dressurreiter zum Zug - bietet Freiräume für Veränderungen im Zeitplan. In den vergangenen Jahren war er stets straff in ein unflexibles Schema gepresst worden.

In Neustadt bereits platziert

Neben Nagel gehörte auch Janne Friederike Meyer der Equipe an, die im September EM-Gold für Deutschland gewann. Gerade als Shooting Star gefeiert, hatte sie in den Jahren 2010 und 2011 auf den Kampf um den Großen Preis von Verden verzichtet. Vor 24 Monaten in der Niedersachsenhalle konnte die Schenefelderin die Mittlere Tour im Sattel von Büttner's Lektiko immerhin auf Platz zwölf abschließen. Ihre großen Erfolge feierte Janne Friederike Meyer im Zusammenspiel mit Cellagon Lambrasco. Dem jetzt 14 Jahre alten Holsteiner Wallach hatte sie 2010 schon die in Lexington errungene Mannschaftsweltmeisterschaft zu verdanken.

Für Meyer wie Nagel begann das Turnierjahr 2012 vielversprechend. Beim international ausgeschriebenen Turnier in Neustadt an der Dosse mussten sie sich im Großen Preis nur Holger Wulschner und dem Oldenburger Hengst Little Liberty geschlagen geben. Ebenfalls strafpunktfrei belegten Carsten-OttoNagel/Cazaro und Janne Friederike Meyer/Holiday by Solitour am vergangenen Sonntag die Plätze zwei und drei. Sie waren noch 4600 und 3450 Euro wert.

Eine andere ansprechende Springprüfung auf deutschem Boden, dem ebenfalls am 8. Januar ausgetragenen Großen Preis des Reitervereins Lippe-Bruch Gahlen, entschied Nationenpreisreiter Jörg Kreutzmann zu seinen Gunsten.

Mit Sauternes ter Vlucht für die TRSG Holstenhalle Neumünster im Parcours, blieb er im Stechen als einziger von insgesamt drei Startern strafpunktfrei. Auf den weiteren Plätzen landeten dann Katharina Offel mit Charlie und Tobias Thoenes mit Wilford VDL. Kreutzmann hat sich ebenfalls für die Springprüfungen in der Verdener Niedersachsenhalle einschreiben lassen.

In der Verdener Nennungsliste fehlt noch der Name des 53-jährigen Thomas Voß aus dem schleswig-holsteinischen Schülp. Vor zwölf Monaten stark gestresster Überraschungssieger im Großen Concordia-Preis (weil Voß' Holsteiner Hengst Carinjo sowohl im Umlauf als auch unmittelbar vor der Rückkehr in den Stechparcours ein Eisen verlor, musste Hufschmied Niclas Kutzer wiederholt auf den Plan treten), hat er sich noch nicht zur Titelverteidigung entschlossen.

Freilich bleiben Voß noch rund zwei Wochen Zeit, um die Nachnennung abzugeben. Bis dahin ist die online zugängliche Liste zwar schon geschlossen, doch Verdens GP-Sieger aus dem Vorjahr verfügt trotz ausgereizter Starterfelder über einen Bonus. "Ihn würden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit noch annehmen", stellt Stroeve klar.

Einen hohen Stellenwert hat beim Verdener Hallenreitturnier auch die 1998 erstmals ausgetragene Grand-Prix-Serie der Dressurreiter erlangt. Bis Mittwochvormittag wurden 16 Startplätze reserviert. Angekündigt haben sich beispielsweise die im Grand Prix de Dressage schon dreimal unübertroffene Karin Rehbein (2000, 2001 und 2004), die 2003 und 2005 in der Niedersachsenhalle triumphierende Martina Hannöver-Sternberg, die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Emma Hindle oder die zuletzt stark aufstrebende Schwedin Nina Hofmann.