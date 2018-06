Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Defensiv zum Erfolg kommen

DFB-Bezirkspokal: In der ersten Hauptrunde hat der MTV Bokel mit dem Landesligaaufsteiger FC Eintracht Cuxhaven eine harte Nuss zu knacken. MTV-Trainer Marko Rebien möchte mit einer defensiven Taktik 4-5-1 dem Gegner Paroli bieten. Rebien: "Wir werden alles tun um die nächste Runde zu erreichen." Fehlen werden Björn Bedürftig, Sven Bedürftig, Lars Krause, Betim Avdijaj (Urlaub) sowie Björn Fölsch und Niklas Städtler (angeschlagenen). Auf alle Fälle können sich die "jungen Wilden" (Rebien) in so einem Spiel beweisen. (ler)