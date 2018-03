Dicht vor dem Meistertitel: Joanna Kullik und die SG Karlshöfen/Gnarrenburg sind nach den beiden glatten Siegen praktisch vorzeitig durch. (Hans-Henning Hasselberg)

Mit zwei klaren 3:0-Siegen über den TV Jahn Walsrode und den TV Vahrendorf hat das Damenvolleyball-Team der SG Karlshöfen/Gnarrenburg dafür gesorgt, dass ihm die Meisterschaft in der Verbandsliga fast nicht mehr genommen werden kann. Vom Aufstieg will trotzdem noch keiner etwas wissen.

SG Karlshöfen/Gnarrenburg – TV Jahn Walsrode 3:0 (25:17, 25:17, 25:21): Gegen Walsrode hatte die SG noch etwas gutzumachen, hatte sie doch die beiden einzigen Satzverluste im Hinspiel gegen den TV Jahn zu verzeichnen gehabt. Trotzdem gab Trainer Alexander Maaser vor der Partie das klare Ziel aus, beide Spiele gewinnen zu wollen. Besonders im ersten Satz haderten die Gäste mit einigen knappen Entscheidungen der Schiedsrichter. Hinzu kamen Eigenfehler der Worpswederinnen, die zu einer komfortablen 14:9-Führung der SG führten. Zwar ließ die SG die Gegnerinnen noch mal auf 14:13 rankommen, doch dann setzte sich Karlshöfen/Gnarrenburg deutlich ab und entschied den Durchgang mit 25:17 klar für sich.

Volleyball Verbandsliga Frauen, SG Karlshöfen-Gnarrenburg, Kathrin Hesse (CHRISTIAN THIEMANN)

Im zweiten Satz lief die SG zunächst einem Rückstand hinterher, ehe Maaser das Team per Auszeit und Einwechslung von Vivien Kullik entscheidend veränderte. Beim 16:15 übernahm die SG erstmals die Führung. Eine Aufschlagserie von Sylvia Dammann-Kullik führte dann dazu, dass sich das Maaser-Team absetzte und letztlich verdient mit 25:17 gewann.

Im dritten Durchgang hielt Worpswede zunächst gut mit und führte sogar. Doch dann fielen die Gäste immer wieder auf gelegte Bälle von Laura Kullik herein. Die Gäste verloren zusehends den Faden. Joanna Kullik und Vivien Kullik sorgten dann mit vielen platzierten Bällen zum 13:12 für die Wende zugunsten der SG Karlshöfen/Gnarrenburg. Am Ende wackelte der Gastgeber dann doch noch einmal kurz, entschied das Spiel dann aber mit 25:21 für sich.

SG Karlshöfen/Gnarrenburg – TV Vahrendorf 3:0 (25:12, 25:22, 25:21): Gegen Vahrendorf merkte man dem Spiel an, dass die SG schon eingespielt war. Immer wieder setzte Vivien Kullik frei zum Schmetterball an, sodass der erste Durchgang klar mit 25:12 an die Gastgeberinnen ging. Den zweiten Durchgang entschied die SG trotz unübersehbarer Startprobleme mit 25:22 zu ihren Gunsten. Maaser hatte sein Team ohne die Kullik-Zwillinge auf den Platz geschickt, brachte dann beim 4:8 aber Vivien Kullik und beim Stand von 11:17 Laura Kullik, die ihren Teil dazu beitrugen, dass der Satz doch noch gedreht werden konnte.

Den dritten Durchgang spielte die SG dann von Beginn an besser runter und verteidigte ihre knappe Führung bis zum Ende. Katrin Hesse präsentierte sich stark in der Feldabwehr und holte einige wichtige Bälle, während Kathy Hahs zunächst über außen, dann per Aufschlagserie einige Punkte für ihre Farben erzielte. Mit 25:21 beendete die SG dann auch den Heimspieltag mit dem zweiten glatten 3:0-Sieg.

Maaser war hinterher nur bedingt zufrieden mit seinem Team: „Im ersten Spiel täuscht das 3:0 klar über unsere Leistung hinweg. Im zweiten haben wir es dann um einiges besser gemacht und verdient gewonnen.“ Angesprochen auf den möglichen Aufstieg wollte Maaser sich aber noch nicht konkret äußern: „Das besprechen wir alles in Ruhe mit der Mannschaft, wenn es soweit ist.“

SG Karlshöfen/Gnarrenburg: Dammann-Kullik, Dege, Möller, Neumann, Hahs, Siering, Vivien Kullik, Joanna Kullik, Katrin Hesse, Laura Kullik, Lask

NACHGEFRAGT BEI KATRIN HESSE

Katrin Hesse spielt bereits seit über 18 Jahren in Gnarrenburg Volleyball und kennt den Verein somit in- und auswendig. Nach der Partie äußerte sich die 26-jährige Spielerin zum Thema Aufstieg und vergleicht die jetzige Situation mit der vor einem Jahr, als ein Trainingsbetrieb kaum aufrecht gehalten werden konnte.

Frau Hesse, wie sieht das Training derzeit aus? Immer noch so schleppend wie in der letzten Saison?

Katrin Hesse: Es ist auf jeden Fall schöner, dass wir mehr Leute haben. Dann kann man sich im Spiel auch mal ausruhen und muss nicht jede Partie durchspielen. Das ist auf jeden Fall ein angenehmer Nebeneffekt. Außerdem haben wir ja durch das Mixen der Teams auch ein paar neue Leute drin, das macht schon Spaß.

Wie ist denn so die Stimmung im Team, wenn es um das Thema Aufstieg geht?

Da haben wir ehrlich gesagt so noch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, das werden wir dann am Ende der Saison machen. Erstmal wollen wir jetzt die Saison beenden und dann gucken wir mal, wie es weiter geht.

Wie schätzen Sie den einzigen Mitkonkurrenten Buxtehude ein? Können die noch gefährlich werden?

Also, ich habe die jetzt bisher noch gar nicht gesehen und ich glaube, sonst aus dem Team auch noch niemand. Aber mal gucken. Wir müssen uns da sicher nicht verstecken.

THI

Katrin Hesse

spielt seit 10 Jahren für die Damen der SG Karlshöfen/Gnarrenburg als Libero. In der Jugend hatte die Bilanzbuchhalterin noch im Angriff gespielt, doch dazu reicht die Körpergröße der 26-Jährigen bei den Damen nicht aus.