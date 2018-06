„Die ersten 20 Minuten hat sich meine Mannschaft noch an die Marschroute gehalten, danach aber das Fußballspielen eingestellt“, ging Buttgereit hart ins Gericht mit seiner Elf. Und er legte noch nach: „Ich habe Undiszipliniertheiten gesehen und ein Einstellungsproblem. So haben wir den Gegner zu den Toren eingeladen.“ Wobei es die Bremervörder oft mit langen Bällen nach vorn probierten und dabei ihren Gegner überspielten. „Das hatten wir alles angesprochen“, grantelte der Coach.

Beim ersten Gegentreffer (29.) ließen sich die Gäste auskontern. Immerhin glichen sie nach einem BSC-Fehlpass mit einem schönen Angriffszug durch Jules-Bertrand Bingana aus (48.). Doch nur drei Minuten später lag Bremervörde wieder vorn nach einem Strafraumfoul von Robert Littmann. Der nächste Elfer dann auf der anderen Seite: Sören Pols war gelegt worden, Bingana der Torschütze zum 2:2 (63.). Dem Bremervörde 3:2 (66.) ging eine ganze Fehlerkette der Gäste voran. Lilienthal drückte, doch nach einem Ballverlust kam der Gegenstoß, Kevin Bähr ließ im 16er das Bein stehen, wieder Elfer – 4:2 (71.).

Die Gäste blieben am Drücker, wollten die Wende, bekamen die nächste Elferchance (Dennis Thüroff war gelegt worden). Doch Bingana scheierte am Keeper und setzte den Nachschuss drüber. Erst in der Nachspielzeit traf Bingana wieder vom Punkt, wieder war Thüroff gelegt worden.