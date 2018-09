Gleich nach dem Start ging der spätere Sieger der 11-km-Strecke, Gerrit Lubitz (ATS Buntentor Bremen/Startnummer 463), in Führung. (Fr)

Wellen. In Wellen gibt es derzeit in jedem Jahr einen anderen Sieger im Marathonwettbewerb im Rahmen des traditionsreichen Laufes "Rund um Wellen" des TSV Wellen. Nach Oliver Leu von der LG Bremen-Nord im Jahre 2011 und Michael Beisert vom FC Hagen/Uthlede im vergangenen Jahr trug sich nun erstmals Christian Bröring von Blau-Weiß Lohne in die Siegerliste ein. Die Gewinner der vergangenen Jahre hatten aber längst nicht die fabelhaften 2:49:02 Stunden von Bröring zu bieten. Erstmals nach ein paar Jahren lag die Siegerzeit somit wieder unter der magischen Drei-Stunden-Zeit.

Christian Bröring kann sogar auf eine Bestzeit von 2:42 Stunden verweisen. Diese Bestmarke vermochte der 37-Jährige aber in Wellen nicht anzugreifen. "Dafür war die Strecke zu anspruchsvoll. Außerdem sind die Läufer hier eben meistens auf sich allein gestellt", erklärte Wellens Schriftwartin Grit Klempow. Aber die Einsamkeit auf der Strecke betrübte den Sieger nach seinem erst sechsten Marathon nicht: "Ich hatte auch keine Lust auf so viel Gedränge."

Früh gelaufen, der Hitze entgangen

Selbst Oliver Leu, der die Veranstaltung nach seiner Pause im vergangenen Jahr wieder in seinen Trainingsplan für seine Ultra-Läufe einbaute, vermochte dem Lohner nicht zu folgen. Der Bremerhavener mit den Hamberger Wurzeln reihte sich hinter dem Zweiten Adrian Schäfer-Rolffs aus Ottensen auf Position drei ein. Dem Starter der LG Bremen-Nord steckten aber auch wieder mal die etwa 30 Kilometer, die er aus Bremerhaven laufend nach Wellen absolvierte, in den Knochen. Außerdem läuft Leu immer seine Zeit von etwas mehr als drei Stunden, ohne dabei einen besonderen Siegesdrang an den Tag zu legen.

Als schnellste Frau überquerte Ute Deters vom Team "Erdinger alkoholfrei" die Ziellinie. Sie kehrte nach 3:44:56 Stunden wieder in den Start- und Zielbereich auf dem Wellener Sportplatz zurück. Christian Bröring hatte sich wegen der angekündigten hohen Temperaturen ganz bewusst für den Wellener Marathon entschieden, da dieser bereits um 8 Uhr gestartet wurde. So entging er der großen Hitze. Da der Marathon anders als sonst zeitgleich mit dem Halbmarathon begann, lief er auch ein paar Meter neben dem alten und neuen Sieger über die 21,0975 Kilometer, Frank Themsen von der LG Bremen-Nord. Themsen wiederholte seinen Vorjahressieg in 1:21:24 Stunden. Dem Nordbremer ist aber auch der Wellener Marathon nicht unbekannt. Der Routinier entschied diesen schließlich im Jahre 2009 in guten 2:47:56 Stunden zu seinen Gunsten.

Die Zuschauer aus der Region freute es besonders, dass mit Maike Kaschorek aus Hannover eine gebürtige Wellenerin in 1:48:15 Stunden den Frauenwettbewerb über die Halbmarathondistanz gewann. Die für pingbank.de startende Ex-Wellenerin verwies Sabine Weber von Laufend besser Bremerhaven sowie Bianca Rudy aus Bremen um knapp sieben beziehungsweise exakt elf Minuten auf die weiteren Podestplätze. "Erfreulich für das Organisationsteam um Horst Schuhmacher und Jens Mehrtens vom TSV Wellen war, dass immer mehr Wellener nicht nur als Helfer dabei sind, sondern fast ein Dutzend Kinder und Jugendliche sich auch sportlich vom Laufvirus anstecken ließen", so Grit Klempow. Insgesamt begaben sich fast 200 Aktive auf die vier verschiedenen Strecken. "Es war ein rundum gelungener Volkslauf", stellte Grit Klempow fest. Während der Bokeler Youngster Kim Jonah Bunjes in 18:06 Minuten die fünf Kilometer dominierte, so setzte sich über die elf Kilometer mit Gerrit Lubitz von der ATS Buntentor Bremen ein Dauergast in Wellen in etwas mehr als 40 Minuten durch. Bemerkenswert waren die 42:20 Minuten der gerade mal 18-jährigen Bremerhavenerin Magdalena Kortas.