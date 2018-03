Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Dreimalige Führung reicht Borgfeld nicht

Borgfeld. Trotz dreimaliger Führung haben die A-Junioren des SC Borgfeld ihr letztes Heimspiel der Wintersaison gegen den Brinkumer SV am Ende noch mit 3:4 (1:1) verloren. Nach einer Viertelstunde musste zudem Niklas Wenzelis nach heftigem Zusammenprall mit einem Gegner mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gefahren werden. Dennoch erzielte Philipp Langkrär die 1:0-Führung (24.). In einer von beiden Seiten nervös geführten Partie ging es nun munter hin und her. Keysedin Kurnaz und Julian Linnemann brachten die Hausherren wieder in Front, stets ließ der Ausgleich nicht lange auf sich warten. Als SCB-Torwart Marcus Puacz nach einem Konter der Gäste zu spät kam, verwandelten die Brinkumer den berechtigten Elfmeter zum 4:3-Endstand. "Hoffentlich bleiben wir in der Rückrunde vom Verletzungspech verschont. Dann können wir zeigen, was wir draufhaben. Das ist nämlich viel mehr als das, was wir zurzeit abrufen", sagte Borgfelds Trainer Wolfgang Seupt.