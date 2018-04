Bei 30 Grad im Schatten lieferte sich der Lilienthaler Viktor Kostin bei der U16-DM in Ludwigshafen kraftraubende Duelle (Tobias Dohr)

Lilienthal. Viktor Kostin hat seinen ersten deutschen Meistertitel in der U16 geholt. Im Doppel setzte sich der Lilienthaler gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Johannes Härteis ohne Satzverlust durch. Dafür setzte es im Einzel ein Viertelfinal-Aus.

Als die Schlacht geschlagen und verloren war, konnte sich Viktor Kostin eigentlich nicht mal wirklich etwas vorwerfen. Als einer der Titelkandidaten war der Akteur vom TC Lilienthal zu den deutschen U16-Jugendmeisterschaften nach Ludwigshafen gefahren, mit guten Aussichten auf einen Doppeltriumph in Einzel und Doppel. Am Ende war jedoch zumindest in der Einzelkonkurrenz schon im Viertelfinale Schluss für den an Nummer drei gesetzten Lilienthaler.

Duell mit einem alten Bekannten

Aber der Reihe nach: In der ersten Runde lief noch alles wie geplant. Qualifikant Niklas Mürkens (Tenniszentrum Sulzbachtal) hatte Kostin kaum etwas entgegenzusetzen. Mit 6:3 und 6:1 fertigte der Lilienthaler seinen Gegner ab, sparte bei 30 Grad im Schatten wichtige Kraftreserven. Die allerdings – und das war überhaupt nicht so gedacht – musste Kostin bereits im Achtelfinale aufbrauchen. Mit Robert Suchan (TC BW 64 Leimen) wartete ein alter Bekannter, den Kostin aus vielen Duellen in- und auswendig kennt. Doch auch Suchan wusste, wie er Kostin beikommen kann.

Der Leimener hatte obendrein einen bärenstarken Tag erwischt. "Ich habe ihn noch nie so gut spielen sehen", sagte Kostin, der selbst mit seiner Leistung eigentlich richtig zufrieden war, den Gegner aber einfach nicht entscheidend zu fassen bekam. So bekämpften sich die beiden über drei Stunden, ehe Kostin mit einem 4:6, 6:4, 6:4 den Platz als Sieger verlassen konnte.

Am nächsten Tag wartete mit Sebastian Prechtel (TSV Feldafing) der an Position acht gesetzte Spieler, der im Gegensatz zu Kostin bis dato lediglich zwei schnelle Zweisatzsiege in den Knochen hatte. Erneut duellierten sich die beiden Kontrahenten in einem hochklassigen Spiel fast drei Stunden, wieder war Kostin mit seinem Spiel zufrieden. Doch im dritten Satz fehlte die Kraft. "Sebastian konnte noch eine Schippe drauflegen", berichtete Kostin nach der knappen 4:6, 6:2, 3:6-Niederlage. Doch auch Prechtel musste dem Marathonmatch Tribut zollen, schied anschließend im Halbfinale sang- und klanglos aus.

Kostin jedoch hatte am Ende doch noch Grund zum Jubeln. Denn im Doppel gelang ihm mit seinem Partner Johannes Härteis nach mehreren Titeln in den jüngeren Altersklassen nun auch zum ersten Mal der Triumph bei der U16. Damit hielt das Duo dem Druck stand und konnte die selbst gesteckten Ziele erfüllen. Und wie: Nicht einen Satz gaben Kostin/Härteis auf ihrem Weg zum Titel ab.

Souveränes Doppel

Einem 6:2, 6:0 in der ersten Runde über Flüggen/Sandkaulen (TuS Ickern/TC Giesenkirchen) folgte ein 6:3, 6:4-Viertelfinalsieg über Blöcker/Cirja (Oldenburger TeV). Ebenso souverän verlief dann auch die Vorschlussrunde gegen Wiggert/Braun (NTC Die Känguruhs/TC SCC Berlin), in der die späteren Meister mit 6:2, 6:4 die Oberhand behielten.

Am meisten Widerstand leisteten die ungesetzten Fallert/Handel (TC Markwasen Reutlingen) im Finale, die zuvor die an Eins gesetzte Formation aus dem Turnier geschmissen hatte. In einem hochklassigen Endspiel setzten sich Kostin/Härteis schließlich aber erneut in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 durch.