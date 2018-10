Volleyball-Landesligist VSK Osterholz-Scharmbeck hat dem TV Oberneuland eine kostenlose Lehrstunde erteilt. Das Team von Spielertrainer Recep Divanoglu fertigte den TVO, immerhin Tabellenvierter der Landesliga 3, in Rekordzeit mit 3:0 (25:11, 25:13, 25:16) ab. „Es gibt wirklich nichts zu meckern“, fasste Divanoglu das Auswärtsspiel hinterher zusammen. „Es war eine super konzentrierte Leistung und das erste Mal, dass wir ohne einen Hänger über drei Sätze das Spiel dominiert haben.“

Auch das Fehlen von Torsten Heitmann, für den Marcus Balzer wieder in der Mitte spielte, machte sich nicht negativ bemerkbar. Von Beginn an stimmte die Annahme, was ein sehr variantenreiches Spiel ermöglichte. „Ungewöhnlich, fast fehlerfrei“, staunte auch der VSK-Spielertrainer nicht schlecht. Im zweiten Satz führten die Gäste zwischenzeitlich schon mit 18:5. Auch die Einwechselungen im zweiten und dritten Satz brachten keinen Bruch ins Spiel der Kreisstädter. „Es lief wie geschmiert weiter“, berichtete Divanoglu, der sich besonders über die Tatsache freute, dass sein Team in Abwehr und Block beinahe nicht zu bezwingen war. „Es wäre schön, wenn wir diese Form bis zum Spitzenspiel gegen Oerel halten können“, so Divanoglu.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Divanoglu, Kosak, Knappe, Jablonski, Knacke, Ahlers, Balzer, Holschen