„Die Abwehr war zu diesem Zeitpunkt schlecht. So konnten die Gäste leichte Tore erzielen“, berichtete Hagens Coach Holger Lampel. Nachdem die HSV-Deckung dann auf ein 5:1-System umgestellt worden war, drehte der Favorit den Spieß bis zum Pausentee um. Bis Mitte der zweiten Halbzeit blieb es allerdings spannend. „Dann war es Alke Rock, die den Sieg nach Hause brachte“, betonte Holger Lampel. Rock ragte mit ihrem Dutzend Treffern heraus. „Die Abwehr stand jetzt sicherer. Alke Rock lief einen Tempogegenstoß nach dem anderen“, teilte Lampel mit. So wurde es am Ende doch noch ein relativ deutlicher Sieg für den Tabellenvierten.

Hagener SV: Habers, Saage; Rock (12), Dohn (4), Hasselmann (4), Laartz (4), Schuldt (3), Yeni (3), Eickhoff (1).