Und dafür hatte der Torwart des SV Komet Pennigbüttel wohl selten so viele gute Gründe gehabt, wie an diesem Sonntagnachmittag. Gewonnen, zu Null gespielt und dann auch noch dieser 26. Geburtstag. Perfekt.

Perfekt war aber nicht nur Böttjers Gemütslage nach diesem 2:0 (1:0)-Heimsieg über den TuS Bodenteich, sondern auch die ganz allgemeine Stimmung bei allen, die mit den Lila-Weißen in irgendeiner Art zu tun haben. Der Trainer der „Kometen“ strahlte vor allem wegen einer Sache: „Weil dieser Sieg hoch verdient ist“, sagte Malte Jaskosch. Zwar hatten die Gäste besonders in der zweiten Halbzeit ein ziemliches Übergewicht und Pech bei einem Pfostentreffer gehabt, die klareren Chancen aber hatten die Hausherren. Und besonders vor dem Pausenpfiff war nicht einmal im Ansatz zu erahnen gewesen, wer hier tief im Keller der Landesliga Lüneburg feststeckt und wer als Tabellenvierter angetreten war.

Frühe Zurek-Verletzung

Jaskosch hatte seinen Oldie Rene Thiel wieder in der Sturmspitze aufgeboten. Der hatte in der neunten Minute auch die erste große Chance. Statt direkt abzuschließen umkurvte der 39-Jährige Gästekeeper Moritz Niebuhr und wurde zu weit abgedrängt. In der 28. Minute musste Joshua Zurek, der zusammen mit Jan Kleen als Doppel-Sechs agierte, dann verletzt vom Feld. Ohne Fremdeinwirkung hatte sich Zurek schwer am Knie verletzt. Doch dieses Unglück entpuppte sich sechs Minuten später als glückliche Fügung. Denn ausgerechnet der für Zurek eingewechselte Nico Kulanek war es, der auf Vorarbeit von Rene Thiel die 1:0-Führung der Gastgeber erzielte.

Bodenteich hatte neben zwei Distanzschüssen, sowie einem von Böttjer zunächst nicht kontrollierten Abschluss kaum nennenswerte Offensivaktionen zu verzeichnen. Überhaupt standen die Gäste extrem tief, so tief, wie bisher noch keine Mannschaft in Pennigbüttel aufgetreten war. Dieser ungewohnte Raum tat den Lila-Weißen spürbar gut und wurde meist auch schlau genutzt. Umso unverständlicher, dass sich die Jaskosch-Elf mit Beginn der zweiten Halbzeit sehr weit zurückzog.

Bodenteich übernahm sofort die Initiative und die Hausherren kamen zunächst kaum noch aus der eigenen Hälfte. Folgerichtig wäre das 1:1 nach einem Pfostentreffer von Maarten Lühr durchaus verdient gewesen – doch das Glück schien den „Kometen“ an Böttjers Geburtstag eben hold zu sein. Gleichwohl spannten die Lila-Weißen ihren Trainer mächtig auf die Folter. Denn die Partie hätte schon früher entschieden sein können. Nach einem schönen Spielzug über „Pepe“ Diomande entschied sich Konstantinos Katsanos aber dafür, nach der deutlich hörbaren Berührung im Sechzehner nicht zu Boden zu gehen. Stattdessen lief er weiter, spielte zurück auf Thiel, der am großartig reagierenden Niebuhr scheiterte (60.).

Ähnlich erging es in der 86. Minute dann auch Kulanek, der nach einem perfekt ausgespielten Konter über Thiel und Waldislaw Pfeifer ebenfalls völlig frei vor dem Gäste-Torwart auftauchte – und ebenfalls seinen Meister in diesem fand. Auf der anderen Seite belagerten die Bodenteicher mit Mann und Maus den Pennigbütteler Strafraum, fanden gegen die aufopferungsvoll kämpfenden „Kometen“ aber einfach nicht die Lücke. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es dann soweit: Marvin Eberhards war nach Zuspiel von Fabian Kauf frei durch und lupfte das Leder gekonnt aus 16 Metern ins lange Eck.

„Natürlich hatten wir bei dem Pfostentreffer auch etwas Glück“, sagte ein freudestrahlender Jakosch kurze Zeit später. „Aber wenn der gegnerische Torwart nicht dermaßen überragend hält, dann ist das Ding hier auch schon viel früher entschieden. Ich bin jetzt einfach nur glücklich, dass sich die Jungs heute für einen tollen Fight belohnt haben.“