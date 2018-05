FSC Stendorf – MTV Tostedt III 8:0: Der Sport lebt von Sensationen, doch in diesem Match lag eine solche selbst mit ganz viel Fantasie nicht in der Luft. Der Tabellenletzte aus Tostedt hatte spielerisch einfach zu wenig entgegenzusetzen, um gegen die noch ungeschlagenen Gastgeberinnen mithalten zu können. In rekordverdächtigen 75 Minuten erfüllte der FSC die Pflichtaufgabe und schrieb sich zwei weitere Punkte im Kampf um die Meisterschaft gut. Lediglich zwei Sätze konnte der Tischtennis-Traditionsverein südlich von Hamburg gewinnen. Ein Einzel hatte zumindest eine gewisse Brisanz zu bieten: Im oberen Paarkreuz traf Martina Landmann auf MTV-Spitzenspielerin Johanna Niepel, gegen die sie sechs Tage zuvor bei den Senioren-Bezirksmeisterschaften noch verloren hatte. Diesmal hatte Stendorfs erfahrenste Spielerin ihre Gegnerin jedoch relativ sicher im Griff und gewann in vier Durchgängen. "Wenn man 8:0 gewinnt, macht das trotz des Erfolgserlebnisses nicht wirklich Spaß", sagte Stendorfs Katharina Baron und freute sich auf den TV Grohn in der Hoffnung auf größere Herausforderungen.

TV Grohn – FSC Stendorf 2:8: In der Vergangenheit hatte sich der FSC oft schwer getan beim Nordbremer Rivalen. Bis zum 2:2 sah es auch erneut nach einem engen Match aus, doch dann drehten die Gäste auf und gewannen recht sicher. "Ich glaube, wir haben aber auch alle noch einen kleinen Sprung gemacht und sind deshalb auch diese Saison stärker als zuvor", vermutete Katharina Baron. Ein weiterer Grund ist natürlich auch Neuzugang Svenja Belgardt, die in Grohn keinen einzigen Satz abgab.

Die zahlreich erschienenen Zuschauer sahen das beste Einzel des Tages in der Partie Jessica Boy gegen Tatiana Pokrovskaja. Beide Materialspielerinnen lieferten sich sehenswerte Ballwechsel, zumeist mit dem besseren Ende für die gebürtige Moskowiterin. Stendorf tat mit den beiden deutlichen Siegen auch etwas fürs Spielverhältnis, schließlich ist das FSC-Quartett derzeit punktgleich mit Tabellenführer Spvg. Oldendorf II. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass in den letzten drei Hinrundenbegegnungen – allesamt zu Hause gegen Abstiegskandidaten – der momentane Lauf eine Fortsetzung finden könnte.