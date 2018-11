Trotz einer doppelten 0:3-Schlappe dürfen die Volleyballerinnen der Sportfreunde (SF) Heilshorn weiter vom Landesliga-Klassenerhalt träumen. Möglich wurde dieses Kuriosum aufgrund der zeitgleichen 0:3-Niederlage des TuS Komet Arsten in Geestemünde. Die Abschlusstabelle weist nun zwar sowohl Heilshorn als auch Arsten mit acht Punkten und derselben Satzdifferenz aus, allerdings hat das Team von Trainer Uwe Brandhorst mehr Siege eingefahren. Deshalb bleibt für die Heilshornerinnen nun das Hintertürchen durch die Relegation offen.

SF Heilshorn – ATSV Scharmbeckstotel 0:3 (22:25, 14:25, 20:25): Die Gastgeberinnen gingen hoch motiviert ins Derby. Brandhorst hatte zunächst Tanja Jamkowoj als Zuspielerin aufgeboten, änderte dies aber im zweiten Durchgang. Nun übernahm Laura Rösel wie sonst auch die Rolle der Stellerin. Der Favorit fand nun aber besser ins Spiel und drückte der Partie seinen Stempel auf. Erstmalig in dieser Saison lief beim ATSV auch wieder die lange verletzte Manja Bartel auf.

Im dritten Satz kämpften sich die Gastgeberinnen noch einmal heran, blieben am Ende aber ein gutes Stück von einem Satzgewinn entfernt. Die ausnahmsweise als Libero aufgebotene Wiebke Hölzel machte auf Heilshorner Seite eine starke Partie – ebenso wie ihr Pendant auf Scharmbeckstoteler Seite. Auch Irene Jäger spielt normalerweise nicht Libero, wusste aber ebenfalls zu überzeugen.

„Wenn ich die Saison Revue passieren lasse, so können wir ganz zufrieden sein. Die Leistungen waren trotz der geringen Trainingsbeteiligung besser als die Saison davor“, fasste ATSV-Trainerin Siggi Holschen die Spielzeit zusammen und blickte bereits voraus: Mit Pia Siewert und Nadja Matucha kehren demnächst zwei Spielerinnen nach ihrer Babypause zurück. Holschen: „Wenn dann die ’Alten’ und die ’Neuen’ zusammen bleiben, ist noch Luft nach oben.“

SF Heilshorn – Bremen 1860 III 0:3 (11:25, 18:25, 21:25): Nach der Derbyniederlage hingen die Köpfe bei den Heilshornerinnen zunächst ein wenig runter. Im Verlaufe des Spiels raffte sich das Brandhorst-Team dann aber noch einmal auf. Die Mittelblockerinnen Stephanie Miller und Tatjana Sauer versuchten ihr Möglichstes, schafften es aber immer nur phasenweise, den Tabellendritten in Schach zu halten. Am Ende war es wie sooft in dieser Saison: Die Sportfreunde zeigten ihre zwei Gesichter: „Phasenweise haben sie super gespielt, und dann wieder das komplette Gegenteil davon“, berichtete Uwe Brandhorst.

Am ersten Mai-Wochenende gibt es nun aber wohl dennoch die Chance, sich den Klassenerhalt im Nachsitzen zu sichern. Dann geht es aller Voraussicht nach gegen den Sieger aus der Partie BTS Neustadt IV gegen – Achtung – den TV Hambergen. Das Pikante dabei: Uwe Brandhorst ist selbst nicht nur Trainer der Heilshorner Landesliga-Volleyballerinnen, sondern zeitgleich auch Präsident des TV Hambergen. „Deshalb würde ich natürlich auch lieber gegen Neustadt spielen“, so Brandhorst.

SF Heilshorn: Miller, Meironat, Eggert, Sauer, Rösel, Jamkowoj, Nackenhorst, Hölzel

ATSV Scharmbeckstotel: Arndt, Bartel, Benzing, Bertram, Höge, Jäger, Janke, Krückemeyer, Schulken, Wille, Wilms