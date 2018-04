Reitturnier Hüttenbusch: 1500 Starts

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Einige Prüfungen sogar limitiert

Hüttenbusch (kh). Kristian Göbel vom RC General Rosenberg zählt beim M-Springen mit Stechen am Sonntag um 16.15 Uhr beim morgen beginnenden Reit- und Springturnier des RFV Hüttenbusch-Neu St. Jürgen auf der Anlage am Mühlendamm in Neu St. Jürgen auf Quiwara sicherlich zu den Mitfavoriten im Kampf um den ersten Platz. Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal wird hingegen nur morgen mit jungen Pferden an den Start gehen, Sonntag aber passen.