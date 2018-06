Der Kreisverband Osterholz darf sich auf einen Teilnehmer an der Endrunde um die Niedersachsenmeisterschaft der Alten Herren freuen. Der SV Komet Pennigbüttel schlug in der Hängepartie der zweiten Runde den TSV Geversdorf sicher mit 3:0 Toren. Damit kommt es in der dritten Runde zum Kreisderby mit der SG Bornreihe/Hüttenbusch (Freitag, 3. Oktober, 11 Uhr) in Pennigbüttel. Der Sieger der Begegnung steht im Finale. Die SG Bornreihe/Hüttenbusch hatte sich bereits in der Vorsaison überraschend für die Endrunde auf Verbandsebene qualifiziert.