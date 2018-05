Hambergen

Erkennbarer Lernprozess

Frank Mühlmann

Hambergen. Die Tischtennis-Mädchen des FC Hambergen sorgen in der Niedersachsenliga weiter für Furore. Beim Koppelspieltag in Lunestedt setzte sich das Team um die in Höchstform agierende Spitzenspielerin Lilly Marie Küstner mit 8:5 gegen den TSV Hachmühlen durch.