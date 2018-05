Das Schlusslicht trotzte dem SV Arminia Freißenbüttel immerhin ein 2:2-Remis ab. Der SV Lilienthal/Falkenberg II baute dank eines 6:3-Erfolges beim Nachbarn TSV Sankt Jürgen seine Tabellenführung aus. Der TSV Eiche Neu St. Jürgen gewann im Spitzenspiel beim Zweiten SV Beckedorf mit 2:1. Besonders torreich ging es allerdings beim 6:5 des TSV Worp-hausen in Meyenburg zu.

TSV Meyenburg – TSV Worphausen 5:6 (1:3): „Drei Gegentore muss ich unserem Torhüter Dustin Joswig ankreiden“, ließ Meyenburgs Coach Sven Janke wissen. Sein Ersatzkeeper Torben True lief als Linksaußen auf und erzielte dabei zwei Treffer. „Wir haben nach dem 1:5 Moral bewiesen“, lobte Janke sein Team. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre aber auch ein Sieg möglich gewesen.

FC Schwanewede II – SV Freißenbüttel 2:2 (0:0): „Endlich haben meine Jungs wieder so gespielt, wie ich mir das vorstelle“, zeigte sich FC-Trainer Stefan Brosig erleichtert. Er war auch froh, dass seine Mannschaft gleich zweimal einen Rückstand egalisierte. Beim 2:2 hatten die Gastgeber allerdings Glück, dass Joker Patrick Mahlstedt eine Flanke verrutschte. „Es war aber ein gerechtes Ergebnis“, urteilte Brosig.

FC Worpswede II – SV Nordsode 3:2 (1:1): „Wir haben sehr glücklich gewonnen. Das Spiel hätte eigentlich keinen Sieger verdient gehabt“, räumte FC-Coach Jan Brüning ein. Beide Teams verzeichneten zahlreiche Gelegenheiten in einer hektischen Partie. Die Möglichkeiten für den Gast vereitelte meist der prima aufgelegte Ivo Kiekhöfer im Worpsweder Kasten. „Vorne haben wir mit Glück noch einen reingemacht“, so Brüning.

TSV Sankt Jürgen – SV Lilienthal/F. II 3:6 (0:3): Die Gäste gaben im ersten Durchgang klar den Ton an und gingen auch verdient mit drei Toren in Führung. „Da waren wir zu ängstlich“, stellte TSV-Übungsleiter Marco Boxberger fest. Nach dem Seitenwechsel boten die Hausherren dem Titelkandidaten dann ein Match auf Augenhöhe. Sankt Jürgens Schlussmann Florian Papenfuß zeigte einige starke Paraden.

TuSG Ritterhude III – SFR Heilshorn 2:4 (0:2): Trotz des neunten Saisontores von Rüdiger Schock hält die Talfahrt der Ritterhuder an. „Wir haben uns einfach zu viele Fehlpässe im Mittelfeld erlaubt“, ärgerte sich TuSG-Coach Norbert Mützel. Teilweise hätten seine Schützlinge dem Gegner den Ball unbedrängt aus zehn Metern in den Fuß gespielt. Eine starke Leistung bot jedoch Lars Kandziora als Ballverteiler.

SV Beckedorf – TSV Neu St. Jürgen 1:2 (0:2): „Es war trotz der Schlappe eine Topleistung von uns“, versicherte SV-Spielertrainer Wahe Airapetian nach seiner Rückkehr aus der armenischen Heimat. Beckedorfs Torwart Kilian Dresbach verursachte den Strafstoß, den die Gäste zum 1:0 nutzten. André Kück schob gleich das 2:0 nach. „Dann hat sich Neu St. Jürgen nur noch hinten reingestellt“, so Airapetian.

SG Platjenwerbe – VfR Seebergen/R. 4:2 (1:1): Seit Wochen überzeugt bereits Benny Hampel in der Platjenwerber Abwehr. Die Spieler des Tages waren allerdings der zweifache Torschütze Salar Ibrahim sowie Jan-Thorben Slominski. Das 1:0 von Ibrahim bereitete Slominski per Freistoß vor. Vor dem 2:2 visierte Slominski die Querlatte an. Beim 4:2 verwandelte er dann einen Freistoß direkt ins Netz.

TV Axstedt – TSV Steden 1:1 (1:1): Vor 120 Zuschauern markierte Axstedts Carsten Schipke mit einem Schuss ins Eck das 1:0. Beim 1:1 rutschte Thore Bredehöft eine Flanke über den Spann. Steden hatte fortan mehr Ballbesitz und wollte die endgültige Wende. Die beste Chance zum Siegtor besaß jedoch Daniel Butzke kurz vor Schluss per Elfmeter. „Der war aber schwach geschossen“, sagte TV-Coach Hartwig Wohltmann.