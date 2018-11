VSK-Zweite gewinnt auswärts 2:1

Erste Niederlage für TSV Achim

Stephan Wolters

Achim (wos). Der TSV Achim hat am zehnten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga 3 seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der VSK Osterholz-Scharmbeck II hat beim Tabellenführer einen 2:1 (2:1)-Erfolg gelandet. "Meine Mannschaft hat toll gekämpft und hinten sehr ordentlich gestanden", lobte VSK-Coach Werner Mehrtens. "Genauso wollten wir gegen den Tabellenführer auftreten, und ich denke, der Sieg geht durchaus in Ordnung."