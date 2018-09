Herr Bothe, Ihr Treffer bei der hohen 3:14-Niederlage gegen Tunet IBK war letztlich nur Ergebniskosmetik. Wie haben Sie das Tor zum 1:2 wahrgenommen?

Mark Oliver Bothe: Ich freue mich ja über jedes Tor. Aber bei diesem habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass ich das erste Europapokaltor geschossen hatte.

Dennoch können Sie mit Ihrer persönlichen Leistung beim Euro-Cup hochzufrieden sein. Mit Ihren vier Toren und zwei Vorlagen sind Sie teamintern hinter Janos Bröker und Jaako Akman der drittbeste Scorer des Turniers.

Ja, dass es nach meinem Treffer im ersten Spiel so weiter ging, hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Eigentlich hatte ich mir das Ziel gesetzt, einen Treffer im Turnier erzielen zu wollen.

Haben Sie als Mannschaft ebenso die Ziele übertroffen?

Für uns war es vor dem Turnier schwierig, ein genaues Ziel zu formulieren. Daher hatten wir uns vorgenommen, ein Spiel zu gewinnen. Dies haben wir mit dem 9:4 gegen Spartak Moskau auch geschafft, auch wenn das Ergebnis vielleicht ein bisschen deutlicher klingt als es über 60 Minuten war. Insgesamt war es für uns eine Ehre, bei diesem Turnier spielen zu dürfen.

Was können Sie aus dem erfolgreichen Auftritt auf der europäischen Bühne mit in den Alltag mitnehmen?

Unsere nächsten Gegner dürften zu spüren bekommen, dass wir den Ball viel schneller laufen lassen werden. Dieser Tempounterschied, der zwischen der Bundesliga und internationalen Spielen herrscht, ist echt immens.

Sie sind quasi eines der Gründungskinder der Floorball-Abteilung in Lilienthal. Was macht Ihren Verein aus?

Rückblickend ist es schon faszinierend, dass wir diesen kleinen Ort in die Bundesliga gebracht haben und nun auch europäisch mitspielen konnten. All das wäre ohne unseren starken Zusammenhalt nicht möglich. Wir sind eine echte Familie und schaffen es, auf und neben dem Feld auch in schwierigen Situationen eine verschworene Gemeinschaft zu sein. Das macht uns stark.

Die Fragen stellte Matthias Liebing

Mark-Oliver Bothe gehört zur ersten Generation von Floorballspielern beim TV Lilienthal. Der mittlerweile 22-Jährige erzielte am Donnerstag im ersten Europapokalspiel des TV Lilienthal den ersten Treffer auf internationalem Parkett.