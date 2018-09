Malte Oetken und Niklas Richter fuhren in der ersten Runde souveräne Zweisatzsiege ein und blieben damit in allen Einzeln und Doppeln der Wintersaison unbesiegt. "Grundsätzlich bin ich mit der Wintersaison zufrieden", sagte Oetken hinterher, "aber dass ich heute im letzten Match zum ersten Mal im gesamten Winter meinen Aufschlag abgebe, und das sogar zu Null, das ärgert mich doch ein wenig."

Spannender machte es Jannik Richter an Position zwei. Er drehte im Matchtiebreak noch einen 3:6-Rückstand in einen 10:7-Sieg. Weniger Glück hatte der aufgerückte Finn Brüning. Im mit Abstand längsten Match des Spieltages unterlag er mit 6:7, 7:5 und 4:10. Dafür konnten Jannik Richter und Finn Brüning im gemeinsamen Doppel dann einen hart erkämpften Dreisatzsieg feiern. "Mit dem Verbandsligaaufstieg der Damen und Herren haben wir erst mal unser Soll für den Winter erfüllt", so Bolfraß, "trotzdem glaube ich, dass wir uns auch in der neuen Spielklasse vor den Gegnern nicht verstecken müssen".