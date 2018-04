Blitzturnier mit Werders Damen

Frauen-Zweitligist in Bornreihe

Bornreihe. Hochklassigen Frauen-Fußball kann das Publikum beim Blitzturnier des SV Blau-Weiß Bornreihe am Sonnabend von 16 Uhr an bestaunen. Mit von der Partie sind Zweitligist SV Werder Bremen, Oberligist ATSV Scharmbeckstotel sowie Landesligist TSV Wallhöfen. Es spielt jeder gegen jeden à 45 Minuten. Den Anfang bildet die Partie der Werderanerinnen gegen Wallhöfen. Um 17 Uhr tritt der ATSV Scharmbeckstotel gegen den TSV Wallhöfen an, ehe um 18 Uhr die Partie zwischen Werder Bremen und dem ATSV Scharmbeckstotel den Abschluss bildet.