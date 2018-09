Der Sohn von Cuxhavens Coach Bernd Grundmann wurde zwar wieder einmal als potenzieller Neuzugang bei mehreren höherklassigen Vereinen gehandelt, bleibt aber nun doch in Cuxhaven. Er drehte den Spieß zunächst nach dem schnellen Führungstor von Hagen/Uthledes Innenverteidiger Sönke Blank mit zwei Treffern um.

Auch nach dem 2:2 von Marc Holler hatte der Goalgetter mit dem 3:2 drei Minuten vor dem Abpfiff die passende Antwort parat. "Dabei waren wir eigentlich dass bessere Team. Deshalb ist die Niederlage umso ärgerlicher", resümierte Ersatzspieler Björn Lüerssen. Der Abwehrspieler beklagte viele individuelle Fehler in der Deckung. Beim 1:1 unterlief FC-Schlussmann Yannick Becker eine Flanke. Beim 2:3 warf Lüerssen seinen Teamkollegen mangelnde Cleverness vor. Die Gastgeber begingen ein Foul im Mittelfeld. "Danach haben wir es versäumt, uns vor den Ball zu stellen, um die schnelle Ausführung des Freistoßes zu verhindern" (Lüerssen). So strebte der eingewechselte Damian Curras-Varela alleine auf Becker zu, der sich nicht mehr anders als mit einem Foulspiel zu helfen wusste. Den Strafstoß verwandelte Grundmann. Joker André Stüssel vergab noch die Chance zum 3:3. Kurios war das 2:2. Weil Holler nicht mehr mit rechts an die Kugel gelangte, war er mit seinem schwächeren linken Schlappen erfolgreich.