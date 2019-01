Die drei Siege für den SV Komet Pennigbüttel erreichten Malina Depken und Janes Gebhardt in der Altersklasse U11 sowie Tobias Haar in der höchsten Altersklasse, den Herren U22. Das Endspiel gewann Tobias Haar kampflos gegen seinen Vereinskameraden Jonathan Schultz, da Schultz sich im Halbfinale so schwer verletzt hatte, dass er das Finale nicht mehr zu bestreiten vermochte. Daneben stellte Ute Wohltmann zwei weitere Osterholzer Akteure besonders heraus: "Erfreulich sind der dritte Platz von Christian Schött vom TV Schwanewede und der vierte Platz von Nicole Schröder vom TV Falkenberg. Nicole hat zum ersten Mal an einer Bezirksrangliste teilgenommen, und Christian war auch nur auf Platz neun gesetzt."

Spieler des TSV Gnarrenburg schafften es nicht auf das Treppchen. Franziska Thoms landete auf dem sechsten Platz (Damen U22). Und der jüngere Bruder des Gnarrenburger Spitzenspielers Sven Braasch, Carsten Braasch, wurde Siebter. "Alles in allem verlief die Veranstaltung reibungslos, und der Kreis Osterholz kann sicherlich mit dem Abschneiden seiner Akteure zufrieden sein", bilanzierte Ute Wohltmann die zwei Tage Badminton.