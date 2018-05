TSV Gnarrenburg – TuS Westerholz 2:1 (0:0): Zehn Minuten brauchten die Hausherren, um in die Partie zu kommen. In dieser Phase bewahrte Torwart Andreas Gehlken sein Team vor einem Rückstand. Danach war das Spiel ausgeglichen. Da auch der Gästetorwart bei einem Schuss von Michael Jablonowski gut reagierte, ging es torlos in die Kabinen. Turbulent ging es zwischen der 53. und 62. Minute zu, hier fielen alle drei Tore. Zunächst traf Jablonowski nach Vorarbeit von Malte Brümmer und Martin Kaliebe mit einem Schuss ins lange Eck (53.). Nur fünf Minuten danach der Ausgleich: Ein Freistoß aus gut 25 Metern Torentfernung wurde mehrfach abgefälscht und landete im Tor. Der TSV ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und schlug seinerseits vier Minuten später zurück. Wieder war es Jablonowski, der mit seinem fünften Saisontor den Siegtreffer erzielte.

VfL Visselhövede – TSV Karlshöfen 1:1 (0:0): Trainer Peter Leschniok wusste nach Spielschluss nicht, ob er sich über den gewonnenen Punkt freuen oder zwei verlorenen Zählern nachtrauern sollte. Das extrem ausgeglichene Spiel hatte viel Tempo und etliche Torchancen auf beiden Seiten zu bieten. Bei den Gästen zeigte Torwart Patrick Lorenz eine überzeugende Vorstellung. Beim Führungstor der Gastgeber war allerdings auch er machtlos. Dominic Meyer leistete sich einen leichtfertigen Ballverlust (52.), Marius Szymanski bedankte sich mit einem unhaltbaren Schuss zur Führung. Nachdem Hanns-Christoph Nehring zuvor zweimal in aussichtsreicher Position gescheitert war, traf er nach 62 Minuten per Kopf zum Ausgleich. Die präzise Flanke dazu kam von David Baker. Marvin Lieschewski hatte sechs Minuten vor dem Abpfiff die große Chance auf den Karlshöfener Siegtreffer – doch der VfL-Torwart konnte klären.