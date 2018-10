Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Gnarrenburg reichen starke 15 Minuten

Fm

Hagen. In der U19-Fußball-Bezirksliga reichte Meister JSG Gnarrenburg eine gute Viertelstunde, um Gastgeber VSK Osterholz-Scharmbeck II mit 4:0 in Schach zu halten. Beide Teams traten am letzten Spieltag mit praktisch letztem Aufgebot an und boten in der ersten Hälfte eine wenig begeisternde Partie ohne große Strafraumszenen. Der VSK verschlief dann die ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs völlig, was die Gäste zur vorentscheidenden 3:0-Führung nutzten. Maik Grabau per Doppelschlag und Dennis Schlüter, der später auch das 4:0 erzielte, waren die Torschützen. Die Gastgeber wirkten müde und durften sich über die Höhe der Niederlage nicht beschweren. Jannik Schrage, eigentlich etatmäßiger Torhüter beim VSK, lief aufgrund der Personalprobleme als Feldspieler auf und hatte noch die besten Möglichkeiten zum Ehrentreffer. "Meine Jungs haben die gesamte Saison gut mitgezogen und sind verdient Meister geworden", fasste JSG-Coach Stephan Brodtmann zusammen.