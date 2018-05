Am Ende setzte es eine 1:3 (15:25, 25:21, 13:25, 21:25)-Niederlage für die Hambergerinnen.

Trotz anfänglich spürbarer Nervosität hielt der Liganeuling bis zum 13:13 im ersten Satz gut mit. Dann riss der Faden aber vorübergehend und nach 2:12 Punkten in Folge war der Durchgang weg. So deutlich ging es zunächst auch im zweiten Satz weiter, doch dann legten die Hehlmann-Schützlinge endlich ihre Scheu im Angriff ab und holten auf. Bei 17:17 war der Ausgleich geschafft, dank des starken Doppelblocks reichte es dann sogar zum Satzgewinn. Doch damit hatten die TVH-Damen ihr Pulver erst einmal verschossen. Besonders der harte und präzise Aufschlag der Neustädterinnen bereitete immer wieder große Probleme.

Im vierten Durchgang bäumten sich die Hambergerinnen dann noch einmal merklich auf und führten zunächst sogar mit 8:1. Bis zur Mitte des Satzes konnte diese Führung gehalten werden, dann zog Neustadt aber doch noch vorbei. Am Ende fehlte dann auch das nötige Glück. „Ganz sicher gibt es noch einiges, was wir verbessern müssen. Wir haben aber auch gezeigt, dass wir uns in dieser Liga durchaus nicht verstecken müssen“, zog Thomas Hehlmann ein durchaus zufriedenstellendes Fazit nach dem ersten Landesligaauftritt.

TV Hambergen: Gerken, Harnisch, Hölzel, Klingbiel, Kortjohann, Kosak-Becker, Petras, Prigge, Schramm, Speck