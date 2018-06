„Am Anfang lief es aber noch nicht ganz so rund. Wir brauchten zehn Minuten, um ins Spiel zu kommen“, teilte TuSG-Coach Malte Rogoll mit.

Im Anschluss zog der Favorit jedoch souverän auf 10:2 davon. Nach dem Pausentee drehten die Ritterhuderinnen dann noch einmal an der Temposchraube. „Dadurch kamen wir auch zu einfachen Toren“, ließ Rogoll wissen. Seine Deckung habe endlich auch mal über die gesamten 60 Minuten kompakt gestanden und Stedingen so das Leben schwer gemacht. „Annika Haase tat sich zwar heute nicht als Torschützin hervor, leistete aber viel Arbeit für die anderen Torschützinnen. Sie hat alle sehr gut in Szene gesetzt“, betonte Malte Rogoll. Marlien Willig und Katja Voß hätten zudem zwischen den Pfosten herausgeragt.

TuSG Ritterhude: Voß, Willig; Hülseberg, Korge (11), Haase (2), Semken (4), Olsowski (1), Oberschelp, Schaedel, Kriete (4), Schütte (3).