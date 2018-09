Stotels Kapitän Marius Lennartz verwandelte nach sieben Minuten einen umstrittenen Strafstoß zum 1:0. Sönke Blank soll ein Foulspiel begangen haben. Tjark Seidenberg glich jedoch auf Flanke von Marc Holler zum 1:1 aus (30.). Dann schien sogar der langjährige Hagener Torwart in Diensten der Hausherren, Frederik Bühring, den Gästen zum Sieg verhelfen zu wollen. Der Ex-Hagener patzte sowohl beim 2:1 von Marlo Burdorf nach einem Eckstoß von Kai Diesing (69.) als auch beim 3:1 von Tjark Seidenberg, der einen Abpraller im Anschluss an eine erneute Ecke von Diesing verwertete (72.). Seidenberg hätte beinahe sogar das 4:1 hergestellt. Doch er jagte die Kugel knapp am Pfosten vorbei (75.).

Weil sich Uthledes Carsten Werde ein unnötiges Foul in Strafraumnähe leistete, brachte Stefan Albrecht seine Farben mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:3 heran. Zwei Zeigerumdrehungen später glich Berend Knopp mit einem Kopfball für den defensiv eingestellten TSV Stotel aus.