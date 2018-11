Dörthe Havemeyer vom Gastgeber TSV Wallhöfen siegte beim 7. Badminton-Moorteufel-Cup sowohl im Damendoppel mit Alexandra Schmedtje (VfL Maschen), als auch im Mixed mit Marcus Hanisch (TSV Neu Wulmstorf) in der A-Klasse, der höchsten Klasse bei Meisterschaften/Turnieren. Damit avancierte sie zur erfolgreichsten Teilnehmerin.

Eine Steigerung in den Meldezahlen verzeichnete Organisator Nico Lütjen zum vergangenen Jahr. „Vor allem bei den Damendoppeln konnten wir zulegen”, sagte Nico Lütjen.” So wurden 15 Damendoppel und 30 Herrendoppel begrüßt. „Da stießen wir rein räumlich schon an unsere Grenzen”, meinte Lütjen, der den Wechsel in eine größere Halle anstrebt. In der A-Klasse verkauften sich die Teilnehmer aus dem Kreis Osterholz, vornehmlich aus Wallhöfen, sehr gut. Im Damendoppel war es Dörthe Havemeyer (Wallhöfen), die zusammen mit Alexandra Schmedtje (Maschen) das Finale für sich entschied. Gegen die Wallhöfener Paarung Deike Monsees/Tanja Assmus war sie mit 21:18 und 21:18 erfolgreich.

Annika Eggers (Wallhöfen) sicherte sich hier mit Daniela Lau (Heidkrug) zudem noch den Sieg im kleinen Finale. Auch im Herrendoppeln der A-Klasse präsentierte sich der Gastgeber zumindest mit ehemaligen Akteuren gut. Tim Lehbrink, der vor einem Jahr noch in Wallhöfen spielte und jetzt beim Polizei SV aufschlägt, erreichte mit dem langjährigen Wallhöfener Heiko Saade (jetzt Pennigsehl/Liebenau) Platz drei. In den unteren Klassen war es aber die Ausnahme, das sich die hiesigen Teams vorne platzierten. Im Damendoppel B und C war dies auch nicht der Fall. Im Herrendoppel B kamen Oliver Malt/Maurice Boyke (BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf) noch auf das Treppchen. Im kleinen Finale siegten sie mit 21:14, 21:19 gegen Gulb/Schuderer (TSV Stotel). Im Herrendoppel C überraschten Michael Böttcher/Marco Taube (TSV Wallhöfen) mit ihrer Finalteilnahme. Das Finale verloren sie zwar mit 14:21 und 14:21 gegen Hagel/Uppendahl (Cuxhaven) – das Duo ist aber nur noch bei diesem Turnier aktiv. Im Mixed in der A-Klasse kehrte der Kreis Osterholz wieder in die Erfolgsspur zurück. Erneut holte Dörthe Havemeyer, diesmal mit Partner Marcus Hanisch (TSV Neu Wulmstorf) die Kohlen aus dem Feuer.

Im Finale besiegten sie Alexandra Schmedtje/Heiko Saade im dritten Satz mit 21:19. Hier erreichte die Wallhöfener Paarung Tanja Assmus/Florian Zappe Platz drei. In der B-Klasse überraschte die Mutter-Sohn-Kombination Anne Rose Meinzen/Timo Meinzen mit dem Einzug ins Viertelfinale. In der C-Klasse war es der Wallhöfener Sven Grotheer, der mit Meike Brogmann (SV Oldenburg) aufhorchen ließ. Erst im Finale gaben sie sich geschlagen. Den erfolgreichsten Verein stellte Cuxhaven, der sich knapp vor dem Gastgeber den Moorteufel-Wanderpokal sicherte.