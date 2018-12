ATSV Scharmbeckstotel – SG Aumund-Vegesack 0:3 (0:1): Während der Vorjahrssieger aus der Bremen-Liga bereits für das Semifinale qualifiziert war, besaß der Kreisligist keine Chance mehr auf den Einzug in die Vorschlussrunde. ATSV-Coach Uwe Olthoff hatte vor allem eines im Sinn: Er wollte die Niederlage gegen den Goliath gering halten. "Deshalb habe ich kräftig Beton angerührt", räumte der neue Übungsleiter der Gelb-Schwarzen ein. Hinter einer Viererkette gab Tobias Schindler einen zusätzlichen Ausputzer. Vor der Viererkette agierte noch eine weitere Viererkette, die ausschließlich für die Defensive eingesetzt wurde. "Dennoch hätten wir mit mehr Gegentoren gerechnet. Aber in der ersten Halbzeit hat sich unser Gegner richtig schwer getan"(Olthoff).

Die Formation von Trainer Kristian Arambasic legte bereits früh einen Treffer von Nils Husmann vor, der eine Vorarbeit von Matthias Märtens verwertete (8.). Doch in der Folgezeit tat der Favorit nicht mehr als nötig. Gleich nach dem Wiederanpfiff führte Bashkim Toski mit seinem dritten Turniertor per Lupfer die Vorentscheidung zum 2:0 herbei. Wieder war Märtens der Ausgangspunkt für den Treffer. Er hatte mit seinem Pressing den Fehler eines Scharmbeckstotelers provoziert. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte Ferdi Kök mit einem Kopfball.

1. FC Burg – TuSG Ritterhude 0:1 (0:1): Nach langweiligen ersten 20 Minuten weckte Merten Hellmann die 300 Zuschauer mit seinem Kopfballtreffer nach einem Eckstoß von Maik Machnacz zum 1:0 auf. Der Hüne aus der Innenverteidigung krönte damit eine starke Vorstellung. Zusammen mit Daniel Wendler ließ er so gut wie gar nichts in der Ritterhuder Abwehrzentrale anbrennen. Gleich nach der Rückkehr aus den Kabinen hätte Maik Machnacz den Halbfinaleinzug des Kreisligisten bereits so gut wie perfekt machen können. Doch er scheiterte freistehend an Burgs Keeper Muammer Eren. Vier Minuten später lief Machnacz schon wieder unbedrängt auf Eren zu. Doch diesmal spielte er noch auf den mitgelaufenen Mario Arenthold ab. Aber der Blondschopf jagte die Kugel am Kasten vorbei. "Wenn wir unsere Konter besser abgeschlossen hätten, wäre das Ding schon vorher durch gewesen", stellte Haase fest. Mario Arenthold vergab noch ein weiteres Mal alleine (46.). Auf der anderen Seite klärte TuSG-Torhüter Oliver Hans einen Schuss von Ercan Yilmaz. Der FC-Spielgestalter prüfte Hans auch noch mit einem Freistoß. Der frühere Schlussmann des VSK Osterholz-Scharmbeck II wehrte nicht nur diesen Freistoß, sondern auch den Nachschuss von Yasin Caliskan ab (54.). Die letzte Großchance versiebte erneut Mario Arenthold per Konter (57.).