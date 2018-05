Heute Benefizturnier in Bornreihe

Hohe Belastung für die gute Sache

Thomas Müller

Bornreihe. In den prall gefüllten Terminkalender aller Beteiligten hat es so eben noch gepasst – das Fußball-Blitzturnier heute Abend, 18.30 Uhr, in Bornreihe zugunsten der Lebensgemeinschaft Johannishag e. V. verlangt etlichen Spielern eine Mehrfachbelastung binnen weniger Stunden ab. Beim ausrichtenden SV Blau-Weiß genauso wie bei der SG Aumund-Vegesack und der am höchsten spielenden Mannschaften, dem TuS Heeslingen aus der Oberliga Niedersachsen.