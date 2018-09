Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

JFV Biber streicht den Hallen-Titel ein

Hagen. Die Fußball-U19-Junioren des JFV Biber sicherten sich bei der Endrunde um die Cuxhavener Hallenkreismeisterschaft in der Kreissporthalle Hagen den Titel. Der JFV Biber hatte bereits im Vorfeld für ein Novum gesorgt: Drei seiner Teams hatten sich für die Endrunde qualifizierten. Der JFV Biber I setzte sich dann verdientermaßen durch. "Wir waren in allen Spielen die bessere Truppe", bekannte Coach Uwe Louwes. Der JFV Biber I kam bei der Endrunde zu drei Siegen (JFV Biber II 1:0, TV Langen 2:0, JSG Bison 3:0) und zwei Unentschieden (JFV Biber III 0:0, JSG Basbeck-Osten/Hemmoor 1:1). Der Endstand der U19-Endrunde: 1. JFV Biber I 7:1 Tore/11 Punkte, 2. JSG Basbeck-Osten/Hemmoor 4:3/8, 3. JFV Biber III 3:2/8, 4. TV Langen 3:4/7, 5. JSG Bison 1:5/3, 6. JFV Biber II 2:5/2. JSG Biber I: Wellbrock; Brandt, Wencke, Hollen, Krause, Wehler, Stüßel. Der JFV Biber vertritt damit am Sonntag, 3. Februar, in Winsen/Luhe (Kreis Harburg) die Farben des Kreises Cuxhaven bei der Hallenbezirksmeisterschaft.