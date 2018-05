Der MTV Bokel besiegte zudem die SG Landwürden/Langendammsmoor/Büttel-Neuenlande mit 6:0 und überholte mit dem FC Neuenkirchen/Ihlienworth zumindest schon mal ein Team aus dem Spitzentrio.

MTV Bokel – SG Landwürden 6:0 (4:0): Patrick Müller ließ dem Doppelpack von Sascha Schneider noch vor der Pause einen weiteren Doppelpack folgen. „Der Gegner hat uns nicht wirklich herausgefordert“, stellte Bokels Spielertrainer Christian Holldorf fest. Der Gast stand sehr tief und war nahezu ausschließlich damit beschäftigt, Tore zu verhindern. Nach dem Wiederanpfiff schalteten die Hausherren zwei Gänge zurück. Deshalb dauerte es auch bis zur 83. Minute, ehe Sebastian Winckler aus dem Gewühl heraus auf 5:0 erhöhte. „Ansonsten waren aber alle Tore schön herausgespielt“, beteuerte Holldorf. Müller machte mit seinem 39. Saisontor das halbe Dutzend voll.

FC Lune – TSV Düring 2:0 (1:0): Zwei Freistöße von Michael Kampen bescherten den Platzherren den unerwarteten Sieg. Vor dem 1:0 scheiterte Muhammet Ölmez noch mit einem Kopfball auf Kampen-Freistoß an TSV-Keeper Kjell Karpe. Oliver von Thun verwertete den Nachschuss zur Führung. Neun Minuten vor dem Ende wurde Kampen kurz vor der Strafraumgrenze gefoult. Kampen trat selbst zum Freistoß an und verwandelte diesen zur Vorentscheidung. „Normalerweise gehen diese Freistöße eher in die zweite Etage“, wunderte sich FC-Coach Gerald Gerber. Kurz zuvor hatte der Ex-Hamberger Börge Brünjes mit einem Kopfball den Ausgleich verpasst.