Kapitän Rostek wendet das Spiel

Td

Lilienthal. "Unfassbar schlecht." Das war praktisch das Erste, was Sebastian Rostek zum Punktspiel seiner Mannschaft in der Tennis-Verbandsliga beim Barrier TC II einfiel. Der Kapitän des TC Lilienthal II bezog das nicht auf Leistung oder Ergebnis seiner Mannschaft, sondern auf das Wetter mit 13 Grad, Dauernieselregen und teils stürmischem Wind. Doch am Ende setzten sich die Gäste souverän mit 5:1 durch.