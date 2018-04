Thomas Kleiner hatte sich seine Serien aber gut aufgeteilt. Er begann mit 95 Ringen mäßig und hörte mit 97 Ringen stark auf. Dank der besseren letzten Serie erhielt der Barkhauser schließlich Gold. Holger Anderssohn musste sich als Zweiter mit 96 Ringen in der abschließenden Serie zufrieden geben. Bester Aktiver des Bezirksschützenverbandes Osterholz war Teufelsmoors Hans-Jürgen Böttner mit 276 Ringen.

Barkhausens Hans-Hinrich Burfeindt verpasste bei den Senioren mit 281 Ringen nur um einen Ring den Sprung auf das Podest. Schwächere 91 Ringe in der Mitte des Wettbewerbs kosteten ihn am Ende die angepeilte Medaille. An der Seite von Thomas Kleiner und Henry Fischer konnte er sich aber wenigstens in der Teamwertung die Silbermedaille umhängen.

In der Schützenklasse war Tobias Otterstedt vom SV Wilstedt mit seinen 286 Ringen gut dabei. Zur Medaille fehlten aber noch acht Ringe. Gemeinsam mit seinem Bruder Arne Sebastian Otterstedt und mit Malte Schleßelmann freute sich Tobias Otterstedt über einen ordentlichen sechsten Rang in der Mannschaftswertung.

Landesverbandsmeisterschaften KK-100-Meter-Freihand, Schützenklasse: 1. Marcel Handrick (SV Etzhorn) 295; 14. Tobias Otterstedt (SV Wilstedt) 286; 20. Daniel Knieriem (SV Beverstedt) 284; 27. Arne Sebastian Otterstedt (SV Wilstedt) 282, 29. Malte Schleßelmann (SV Wilstedt) 281; 39. Volker Wallrabe (SV Schwanewede) 274; Teamwertung: 1. SV Etzhorn 871; 6. SV Wilstedt mit Tobias Otterstedt, Arne Sebastian Otterstedt und Malte Schleßelmann 849; Altersschützen: 1. Thomas Kleiner (SV Barkhausen) 288; 12. Henry Fischer (SV Barkhausen) 279; 16. Hans-Jürgen Böttner (SGS Teufelsmoor) 276; 17. Wolfgang Petermann (SV Worphausen) 274; 18. Norbert Lindenstrauß (SV Worphausen) 273; 20. Herbert Fedderwitz (SV Worphausen) 272; Senioren: 1. Jörg Winkler (SV Altona Wildeshausen) 286; 4. Hans-Hinrich Burfeindt (SV Barkhausen) 281; 23. Horst Hartwig (SV Barkhausen) 260; Teamwertung Altersklasse/Senioren: 1. SV Wiefelstede 858; 2. SV Barkhausen mit Thomas Kleiner, Hans-Hinrich Burfeindt und Henry Fischer 848; 7. SV Worphausen mit Wolfgang Petermann, Norbert Lindenstrauß und Herbert Fedderwitz 819 KH