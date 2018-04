Aber dieser TV Jahn hatte zu Saisonauftakt beim Vorjahresmeister Vegesacker TV II eben gewonnen, hatte BC-Trainer Markus Dannenbaum seinen Spielern ins Gedächtnis gerufen. Und die VSK-Akteure vermochten sich im ersten Viertel dann auch zunächst nicht entscheidend abzusetzen (19:16).

Dafür fand Coach Dannenbaum kaum Worte für die ersten acht Minuten des zweiten Durchgangs - so gut hatte er seine Aktiven noch nie spielen sehen. 38:5-Punkte machten sie da (darunter sieben Dreier), zogen perfekt zum Korb, liefen Fastbreaks, besaßen in Paul Kowalski (8) und Claas Piepenbrink (19) in dieser Phase sehr sichere Werfer. Auf Licht folgt aber zumeist Schatten.

Und nach der 59:28-Halbzeitführung baute der BC VSK seinen Vorsprung zwar noch ein wenig aus, ließ im Gefühl des sicheren Sieges aber langsam aber sicher nach. Trotzdem gewannen die Gastgeber auch das dritte Viertel und mussten nur im letzten Durchgang ein Unentschieden hinnehmen (17:17) - doch da hatte ihr Trainer auch wirklich alle elf Akteure spielen lassen.

Am Ende aber traute sich keiner, die 100er-Marke zu vollenden- bis Paul Kowalski doch entscheidend in den Korb traf "und damit für die entsprechenden Getränke sorgte", so ein gut gelaunter Dannenbaum. Ernst gemeinter war da schon das Lob zur Freiwurfausbeute - in den vorangegangenen Spielen noch stets ein Manko. Dieses Mal aber verwandelten die BC-VSK-Spieler gleich 14 von 16 Freiwürfen - eine überaus passable Quote.

BC VSK Osterholz-Scharmbeck: Augsburg (16), J. Broer (4), Dörmann, Hahn (5), Handke (4), Kovac (9), Kowalski (30), Malecki (1), Müller (4), Piepenbrink (22), Seliger (6)