"Kali" Krause heimste im Einzelwettbewerb der Schützen sogar Rang zwei ein. Seine Siegchancen verbaute er sich mit schwachen 61 Ringen zum Abschluss. Damit wies er vor dem Finale einen nahezu uneinholbaren Rückstand von 37 Ringen auf den Ersten Frank Weiß von der Farger Schützengesellschaft auf. Krause schaffte nur 50 Ringe in der Endrunde, verteidigte aber dennoch Position zwei. In der Altersklasse lag Gerhard Cordes nach der Vorrunde mit 302 Ringen noch gut im Rennen um die Podestplätze. Mit 54 Ringen fiel er dann aber auf Rang fünf zurück. Sein Klubkollege Michael Hubert-Ludwigs zog mit 69 Ringen als Vierter noch an Cordes vorbei. Hubert-Ludwigs war sogar ringgleich mit dem Dritten Thomas Hansel vom SV Schwarme.

Bei den Zimmerstutzen-Landesmeisterschaften hatte der SV Worphausen gleich drei Mannschaften bei den Schützen genannt. Volker und Marcus Kriete sowie Daniel Pinnow verfehlten das Siegertreppchen als Vierte mit 795 Ringen als erste Formation nur um neun Ringe. Volker Kriete verbuchte ebenso wie Karl-Helmut Krause vom SV Worphausen II, der ohne Peter Lindenstrauß und Sven Müller auskommen musste, 269 Ringe. Vier Ringe mehr hätten es für das Podium sein müssen. Worphausens Wolfgang Petermann und Norbert Lindenstrauß verpassten in der Altersklasse mit jeweils 261 Ringen den dritten Rang um drei Ringe. Bester Senior war Manfred Meyer vom SV Heidberg-Falkenberg mit 261 Ringen als Fünfter, vor Manfred Junge vom SV Huxfeld mit 260 Ringen. Die ersten drei Plätze gingen allesamt an die Aktiven des Teamsiegers SV Etzhorn.