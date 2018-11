Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kreismeisterschaften der Gerätturnerinnen

Tmü

Osterholz-Scharmbeck. Der VSK Osterholz-Scharmbeck ist Gastgeber für die Kreismeisterschaften im Gerätturnen der Frauen, die heute um 10.30 Uhr (erster Durchgang) und 15 Uhr (zweiter Durchgang) in der Halle der Berufsbildenden ausgetragen werden. Am Start sind nur drei Vereine mit 32 Aktiven aus VSK, SG Aumund-Vegesack und TuSG Ritterhude. In verschiedenen Leistungs- und Altersklassen geht es um Pokale, aber auch um die begehrten Startplätze bei den Bezirksmeisterschaften. VSK-Trainerin Rebekka Patzke erwartet "Übungen auf höherem Niveau, besonders morgens beim Kürprogramm". Am Sonntag treten drei Nachwuchsathletinnen des VSK beim Power-Pokal des Bezirks Lüneburg (Altersklassen 6-10) in der Sportarena Hittfeld an. Die Teilnahme dieses Wettkampfes ist die Voraussetzung zum Einstieg in die höchste Wettkampfebene im Nachwuchsbereich (Olympisches Programm). Es ist ihr erster athletischer Test im Bezirk.