Trotz Abiturstress in blendender Verfassung: Celine Frese von den VSK-Rhönradturnerinnen. (Frei)

In einem Feld von lauter Weltmeistern und Deutschen Meistern haben die Rhönradturnerinnen des VSK Osterholz-Scharmbeck bei den Norddeutschen Meisterschaften der Vereinsmannschaften in Leverkusen munter vorne mitgemischt. Am Ende verpassten die Kreisstädterinnen auf Position vier nur um einen Rang die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften.

Der VSK vertrat als einziges Team den niedersächsischen Turnverband bei dieser hochkarätig besetzten Veranstaltung. Die Osterholz-Scharmbeckerinnen traten mit Mareike Liebig, Celine Frese, Lea Walter und Jennifer Koy an. Nach einem gekonnten Wurfüberschlag von Mareike Liebig (5,45) legte Celine Frese mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 9,10 Punkten in der Geradekür erstklassig nach. Dabei hatte Frese wegen ihrer Abiturprüfungen und der langen Sommerferien noch mit einem Trainingsrückstand zu kämpfen. „Dennoch turnte sie die Geradekür mit allen Schwierigkeitselementen und einer sehr guten Haltung“, freute sich VSK-Trainer Torsten Lutz.

Mareike Liebig steuerte im Anschluss fabelhafte 7,90 Zähler in der Spiralekür bei. „Hier kam Mareike die Erfahrung zugute. Deshalb vermochte sie ihre Übung als eine der wenigen bis zum Ende fehlerfrei durchzuturnen“, betonte Lutz. Celine Frese hatte hingegen wie fast alle anderen Aktiven auch große Probleme mit dem extrem langsamen Hallenboden. So musste sie sogar einmal das Rhönrad ganz verlassen und kassierte daher auch einen Großpunktabzug. Trotzdem erhielt sie noch wichtige 6,05 Punkte für die Mannschaftswertung.

Lea Walter absolvierte anschließend ihre erste Geradeübung zur Musik. Sie präsentierte ihre gerade erst fertig gewordene Musikkür auch prompt fehlerfrei und mit großer Ausstrahlung. „Lea gelangen auf Anhieb alle Schwierigkeitselemente. Die Musikalität bekam ebenfalls Anerkennung von den Kampfrichtern“, teilte Torsten Lutz mit. Der Lohn waren gute 7,40 Punkte. Jennifer Koy, die eigentlich für den VT Rinteln an den Start geht, half beim VSK Osterholz-Scharmbeck erneut aus. „Jennifer überzeugte ebenso mit ihrer Musikkür“, versicherte Lutz. Koy verzichtete dabei weitestgehend auf Höchstschwierigkeiten und kreative Elemente in ihrer Übung, trumpfte jedoch mit ihrer enormen Ausstrahlung auf. Für ihre hervorragende Darbietung wurde sie schließlich mit 8,25 Zähler belohnt. Mit insgesamt 44,15 Punkten schrammten die Grün-Weißen aus der Kreisstadt somit nur knapp an einer Medaille vorbei. „Vor uns sind nur die drei Mannschaften gelandet, die schon vor Beginn des Wettkampfes die absoluten Favoriten waren“, stellte Torsten Lutz zufrieden fest.