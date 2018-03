Lübberstedt. Anders als bei der letzten Heimvorstellung (1:3 gegen SV Moslesfehn II und 0:3 gegen TV Brettorf IV) zeigte sich der Gastgeber bis auf die ersten beiden Sätze gegen den Lieblingsgegner SV Düdenbüttel hellwach, siegte hier am Ende mit 3:1 Sätzen und behauptete sich anschließend auch noch gegen den SV Ahlhorn II. Logisch, dass auf Seiten der Lübberstedter nach dem Schlusspfiff sich über ganz wichtige 4:0 Zähler gefreut wurde.

MTV Lübberstedt - SV Düdenbüttel 3:1 (9:11, 11:7, 11:7, 11:5): "Im ersten Satz haben wir uns in der Abwehr und im Angriff zu viele Fehler geleistet. Da waren wir noch nicht richtig wach", bemerkte MTV-Abwehrspieler Michael Berner. Auch im zweiten Durchgang liefen die Lübberstedter gegen das Schlusslicht einem 4:7-Rückstand hinterher. Hiernach passte es bei der Berner-Truppe (11:7).

"Die MTV-Mannschaft ist gegen Düdenbüttel schlecht reingekommen. Anschließend wurden die Angriffsschläge präziser und so landete Lübberstedt letztlich einen verdienten Erfolg", meinte Hagens Fußball-Keeper Florian Naujoks, der in Lübberstedt wohnt und öfters den Faustballern einen Besuch abstattet.

Als im dritten Durchgang Michael Berner einen gegnerischen Angriffsschlag von der Linie kratzte und sein Teamkollege Daniel Wandel sich nicht von einem kurzen Ball überlisten ließ, war die Vorentscheidung für die Lübberstedter gefallen.

MTV Lübberstedt - SV Ahlhorn II 3:0 (11:9, 11:9, 11:6): Da alle Ahlhorner Mannschaften an diesem Spieltag im Einsatz waren, trat das SVA-Team nur mit vier Spielern an. "Wir mussten so noch den 15-jährigen Lucas Overberg einkaufen. Trotzdem sind wir zufrieden mit unserer Leistung, aber letztlich haben die eingespielten Lübberstedter verdient gewonnen", meinte Ahlhorns Schlagmann Steffen Lüdtke.

Der erste und zweite Satz war sehr zäh. Ganz aus den Köpfen bekamen die Lübberstedter es anscheinend nicht, dass ihnen nur vier Spieler gegenüber standen. "Ich spiele schon lieber gegen fünf Akteure. Egal, wir haben daheim gewonnen und das zählt", jubelte Lübberstedts Linkshänder Markus Berner, der in der Endphase des erfolgreichen zweiten Satzes im Angriff auch mit Auge spielte (10:6). Mit einer Angabe machte Teamkollege Torben Berner dann den Sack zu.

In Durchgang drei hatte dann Ahlhorns Reserve schon mit Konditionsproblemen zu kämpfen. Zudem zogen die homogenen Lübberstedter mit diagonalen Angriffsbällen (Torben und Markus Berner) in der Offensivabteilung alle ihre Register. Und der Gastgeber gab keinen Ball verloren und so konnten die Ahlhorner nur bis zum 3:5 einigermaßen mithalten.

Mit einer Angabe sorgte schließlich der Lübberstedter Torben Berner für den 11:6-Endstand und für viel Jubel auf Seiten des Hausherren. "Wir haben heute einen großen Befreiungsschlag gelandet und unsere Pflicht mit den vier Punkten erfüllt. Entscheidend war, dass wir eine starke Teamleistung zeigten", freute sich MTV-Akteur Olaf Marggraff. "Nun können wir an den letzten beiden Spieltagen noch etwas Gas geben, müssen aber wohl noch einen Erfolg landen, um in Sachen Abstieg ganz sicher zu sein."

MTV Lübberstedt: Markus Berner, Torben Berner, Daniel Wandel, Olaf Marggraff, Michael Berner, Stefan Kück