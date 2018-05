Dieser erzielte beim 7:1-Kantersieg seiner Mannschaft in Lunestedt vier Treffer selbst und bereitete zwei weitere Tore vor. Der MTV Bokel kassierte eine 1:2-Heimschlappe.

FC Lune – FC Neuenkirchen/Ihlienworth 1:7 (0:3): „Nach unserer guten Leistung beim Ersten hatten wir uns auch gegen den nicht gut gestarteten Vizemeister der vergangenen Saison etwas ausgerechnet“, räumte Lunes Vorsitzender Carl Gerken ein. Neuenkirchens Goalgetter Steven Petri blieb auch verletzt auf der Bank. Für ihn sprang jedoch Felix-Alexander Grycan in die Bresche. Dieser entwischte bereits nach 120 Sekunden seinem Bewacher Mark Brinschwitz und legte für den Torschützen Niklas Riedel auf. Die Gastgeber wurden erst nach der Pause stärker. Nach dem 1:3 von Michael Kampen scheiterte Shqprim Avdijaj am Pfosten.

MTV Bokel – SG Wehden/Debstedt 1:2 (0:1): „Unser Gegner hat eine gute Spielanlage an den Tag gelegt. Dennoch haben wir die beiden Tore hergeschenkt“, bilanzierte ein enttäuschter Bokeler Spielertrainer Christian Holldorf. Dabei sah es nach dem Ausgleich von Kevin Lüdemann nach 62 Minuten nicht schlecht für die Platzherren aus. Lüdemann verwandelte einen Freistoß aus spitzem Winkel mit einer Bogenlampe direkt ins Netz. „Danach hatten wir das Gefühl, dass bei unserem Gegner die Kräfte schwinden“, so Holldorf. Die beiden schnellen Stürmer der Gäste hielten die Männer vom Bätjerplatz auf Trab. Sven Bedürftig verpasste mit einem an ihm selbst verursachten Strafstoß den 2:2-Ausgleich.