MTV Bokel III Letzter beim Loser-Cup 2012

Rt

Bokel. Der MTV Bokel III landete beim Loser-Cup 2012 in Wangersen (Kreis Stade) unter den "schlechtesten" Fußball-Mannschaften der Kreise Harburg, Rotenburg, Cuxhaven und Stade auf dem letzten Platz. Die Mannschaft um Spielertrainer Marco Nerlich hatte sich durch den zehnten und letzten Rang in der 4. Kreisklasse Cuxhaven qualifiziert. Sie hatte in 18 Punktspielen einen Sieg (6:4 beim VfB Oxstedt II) und 17 Niederlagen erspielt und war dabei auf 22:165 Tore gekommen. Das Turnier kam bei allen Akteuren gut an, lieferte es doch – wenn auch auf unterem Niveau – Duelle auf Augenhöhe.