1) Wie geht das Derby aus?2) Was wird den Ausschlag geben?3) Was sind die Stärken des Gegners?4) Was macht für Sie den Reiz eines solchen Nachbarschaftsduells aus?

Nils Gresens, zu 1):

Es wird eine sehr enge Angelegenheit. Aber angesichts der Tatsache, dass wir ein Heimspiel haben, gehe ich davon aus, dass wir das Rennen machen werden.

zu 2)

Nur ganz kleine Nuancen werden über Sieg oder Niederlage entscheiden. Der Aspekt, dass wir den größeren Teil der Zuschauer hinter uns haben werden, wird den Ausschlag zu unseren Gunsten geben.

zu 3)

Der VSK Osterholz-Scharmbeck hat sich in der Winterpause gut verstärkt. Dabei sollte man gar keine einzelnen Spieler herausheben. Der VSK glänzte zuletzt durch eine enorme mannschaftliche Geschlossenheit. Dennoch denke ich, dass wir einen Tick stärker sein werden als der Gegner. Generell möchte ich auch nicht so sehr über die Stärken unseres Kontrahenten sprechen, sondern lieber auf unsere eigenen Stärken schauen.

zu 4)

Grundsätzlich ist das Gefühl schlecht zu beschreiben. Aber es gibt immer eine gewisse Aufregung. Ich wache morgens schon mit einem Kribbeln auf. Dann gibt es da diesen enormen Zuschauerandrang. Ich habe keine Lust, mir noch viele Wochen nach dem Derby anhören zu müssen, es verloren zu haben. Es ist eben dieser spezielle Reiz des Besser-Sein-Wollens als der Nachbar. Vor einem solchen Spiel werde ich von viel mehr Leuten angesprochen als sonst. Die Aufmerksamkeit von außen ist eben eine ganz andere.

Julian Stroppel, zu 1):

Für mich ist ganz klar, dass wir gewinnen werden, wenn es auch wohl keinen klaren Sieg geben wird.

zu 2)

Wir befinden uns derzeit in einer sehr guten Form. Trotz vieler Ausfälle sind wir nach der Winterpause ein Team geworden. Dies wird den Unterschied machen.

zu 3)

Bornreihe hat das Publikum im Rücken. Unser Gegner wird auch dann nicht aufgeben, wenn er hinten liegen sollte. Wir sind aber selbst auch ein eingeschworener Haufen und werden Bornreihe keine Chance geben.

zu 4)

In erster Linie sind dies natürlich die Zuschauer. Bereits im Hinspiel waren 1000 Menschen im Stadion. Jetzt könnten es sogar noch einmal ein bisschen mehr werden. Man kann sich also einem sehr großen Publikum präsentieren. Der besondere Reiz in dieser Partie liegt natürlich auch darin, dass wir auf viele Spieler treffen, die früher für den VSK Osterholz-Scharmbeck aufgelaufen sind. Wir kennen uns also untereinander. Unsere ehemaligen Spieler sind bei uns nicht so zum Zuge oder ins Team gekommen wie gewollt. Die wollen es uns nun bestimmt zeigen. Darauf müssen wir auf jeden Fall gefasst sein.