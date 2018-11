Lilienthal. Die Leichtathleten des TV Lilienthal haben eine fünftägige Stabhochsprungwoche auf der Anlage im Lilienthaler Schoofmoor-Stadion mit Erfolg zu Ende gebracht. Im Rahmen eines abschließenden Wettkampfspringens knackte Maximilian Traub bereits die magische Drei-Meter-Marke. Sein Bruder Johannes Traub stand dem mit 2,90 Metern aber in kaum etwas nach. Ihre Mutter Sandra Traub hatte die Organisation und Durchführung der Veranstaltung übernommen.

Die Schüler-Leichtathletik- und Stabhochsprung-Trainerin zeigte sich auch sehr zufrieden mit den Leistungen der Athleten: „Sowohl die Anfänger als auch die fortgeschrittenen Stabhochspringer haben tolle Sprünge präsentiert.“ Es sei in erster Linie einmal um das Erlernen der richtigen Technik gegangen. „Am Anfang stand eine Einführung in die Stablehre auf dem Programm. Es ging weiter zur korrekten Körperhaltung und zum richtigen Bewegungsablauf während des Sprunges. Schon der Anlauf ist delikat“, informierte Sandra Traub.

Der Stabhochspringer müsse mit dem Stab anlaufen. Das sei schon wegen der Masse des Stabes ein Nachteil. Der Anlauf könne aber auch nicht durch die Armbewegung ergänzt werden. Entscheidend sei es, beim Absenken des Stabes möglichst wenig Geschwindigkeit zu verlieren. „Der Stabhochsprung ist nicht ohne Grund die schwierigste Disziplin in der Leichtathletik, gleichzeitig aber auch eine, die am meisten fasziniert“, gab Traub zu bedenken.

Anlaufen, abspringen, sich hochkatapultieren und sich dann elegant in die Matte fallen lassen. Darum sei es gegangen, sagte Sandra Traub. Von allen Springern wurde nicht nur Schnelligkeit und Kraft, sondern auch turnerisches Geschick gefordert. „Sie alle mussten in der Lage sein, sich mit und am Stab zu bewegen. Mit deutlich sichtbarer Freude konnten alle Teilnehmer diese Erfahrungen machen. In einer harmonischen Gruppenatmosphäre hat es allen sehr viel Spaß gemacht“, versicherte die Abteilungsleiterin.

Im wöchentlichen Stabhochsprung-Training würden die Athleten nun die Grundlagen intensivieren und zu weiteren technisch guten Sprüngen in der Lage sein, so Traub. Janina und Sarah Lindemann bewältigten jeweils 1,70 Meter. Als Stabanfänger übersprang Jan Ahrens auf Anhieb 1,60 Meter. Friederike Huber und Anna Gründel meisterten außerdem immerhin die Anfängerhöhe von 1,50 Metern.