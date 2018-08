Scharmbeckstotels Kjell Scheper (links) trug sich beim 3:1-Sieg über Barisspor (rechts Bilal Matar) in die Torschützenliste ein. (Hans-Henning Hasselberg)

Pascal Blaak und Johann Boger gingen vor 60 Zuschauern im Derby leer aus.

Der ATSV Scharmbeckstotel verdiente sich den Dreier durch die größere Durchschlagkraft in Durchgang eins. „Wir haben in der ersten Halbzeit Ball und Gegner laufen gelassen. Da hätten wir auch 5:0 oder 6:0 führen können“, bemerkte ATSV-Trainer Rolf Bauer. Die Gelb-Schwarzen ließen mehrere Großchancen überhastet liegen. Die beiden Tore kamen hingegen eher glücklich zustande. Die Scharmbeckstoteler profitierten beim 1:0 von einem kapitalen Bock des Gegners.

Der herausgeeilte Schlussmann Hatip Avanas verpasste einen ungenauen Rückpass von Daniel Nodurft. Mazlum Cakmak hatte leichtes Spiel, als lachender Dritter den Ball aus kurzer Entfernung über die Torlinie zu bugsieren (19.). Schiedsrichter Hannes Hähne (1. FC Osterholz-Scharmbeck) zeigte nur drei Minuten später zur allgemeinen Verwunderung der Gäste nach einem leichten Körperkontakt von Mustafa Ölge gegen Lucas Gley auf den ominösen Punkt. Kjell Scheper verwertete den umstrittenen Foulelfmeter eiskalt (22.).

Ungenaue Abspiele

„Wir haben am Anfang dumme Fehler gemacht“, ließ Gäste-Coach Halil Ölge nach dem Abpfiff durchblicken. Pascal Blaak hatte nach nur vier Minuten mit einem Pfostentreffer für den ersten Warnschuss der Partie gesorgt. „Das sind Drei-Meter-Pässe“, echauffierte sich Barisspor-Kapitän Ünal Coskun über die anfänglich viel zu ungenauen Zuspiele beim Gast. Die Schwarz-Weißen blieben eine Halbzeit lang bei ihren Offensivbemühungen blass.

Das Bild änderte sich nach Wiederbeginn merklich. Die Scharmbeckstoteler verloren zusehends die Kontrolle über die Begegnung. Die Gäste schöpften früh neue Hoffnung. Rüzgar Al brachte Barisspor nach kluger Vorarbeit von Mohamed Taha auf 1:2 heran (49.). Fawaz Haeder (52., Ball verfehlt) und Mohamed Taha (61., Kopfballchance) standen vor dem 2:2-Ausgleich. „Wir hatten durch die Umstellung auf ein 3:5:2-System in der zweiten Halbzeit viel mehr Torchancen“, betonte Neuzugang Mohamed Taha.

Die Gäste forderten nach einem Zweikampf zwischen ATSV-Torwart Nils Sievert und Fawaz Haeder vergeblich Elfmeter (70.). „Die betteln“, sah ein ATSV-Fan den Erfolg für den Titelaspiranten in ernsthafter Gefahr. Die Gelb-Schwarzen überließen dem Gast die Initiative. Barisspor kam in der Schlussphase indes nicht mehr zu einem gefährlichen Abschluss.

Mazlum Cakmak erlöste die ATSV-Anhänger schließlich erst kurz vor Spielende. Johann Boger hatte einen 30-Meter-Freistoß gegen die Lattenunterkante befördert, ehe Cakmak den Abpraller zum 3:1-Endstand verwertete (88.). „Wir haben die erste Halbzeit dominiert. Barisspor hat in der zweiten Halbzeit Druck gemacht. Wir sind erst am Ende noch mal ins Spiel gekommen“, brachte Matchwinner Mazlum Cakmak seine Eindrücke auf einen Nenner.

Der Prestigekampf verlief im Gegensatz zum Pokalspiel in ruhigen und fairen Bahnen. Die sportliche Haltung drückte sich nach Spielende auch in Shakehands der beiden Mannschaften im Mittelkreis aus. Als aufmerksamer Beobachter wohnte auch Dennis Riemer von Fußball-Bezirksligist TSV Wallhöfen der Begegnung bei. „Barisspor hat gut dagegen gehalten, Scharmbeckstotel in meinen Augen nicht überzeugt“, brachte der Ex-Barisspor-Akteur und Rumänien-Gastspieler seine Impressionen auf den Punkt.