Landkreise Osterholz·Rotenburg·Borgfeld. Andrea Harms vom SV Fahrendorf hat bei den Landesverbandsmeisterschaften des Nordwestdeutschen Schützenbundes in der Disziplin 50 Meter Pistole die Silbermedaille bei den Junioren und Juniorinnen A gewonnen. Mit 401 Ringen musste sie sich nur David Beider vom SV Haendorf (484) geschlagen geben. Nach starken 71 Ringen zum Auftakt brach Harms mit nur noch 58 Ringen in der zweiten Serie ein wenig ein. Später fing sich die Youngsterin aber wieder.

Im 25-Meter-Pistolen-Wettbewerb startete Andrea Harms für den GTV Bremerhaven und belegte mit 509 Ringen beim Triumph ihrer Teamkollegin Jaqueline Schnoor (545) Rang drei. Tobias Gieschen vom SSV Tarmstedt musste bei den Junioren A mit seinen 513 Ringen nur David Beider um 16 Ringe den Vortritt lassen. Beider ging dabei für den SV Bassum 1848 an den Start. Gerald Sachs von der Borgfelder Schützengilde fehlten dagegen in der Schützenklasse immerhin 30 Ringe zu einer Medaille. Mit nur noch 81 Ringen in der abschließenden Serie ging ihm jedoch die Puste aus.

In der männlichen Jugend heimste Tom Wedemeyer vom SV Hüttenbusch die Bronzemedaille ein. Wenn sich der Sohn von Cliff Wedemeyer nicht eine mäßige 77er-Serie in der zweiten Runde erlaubt hätte, wäre zumindest Silber drin gewesen. Am Ende fehlten ihm auch gerade mal drei Ringe auf den zweiten Platz. Mit Serien von zweimal 92 und einmal 90 Ringen in der zweiten Hälfte des Wettkampfes stellte Tom Wedemeyer sein enormes Potenzial unter Beweis.

Cliff Wedemeyer vertrat den SV Schwanewede und lieferte sich einen dramatischen Kampf um den ersten Rang bei den Altersschützen. Mit 564 Ringen kam er auf das gleiche Ergebnis wie Maik Ritter vom SV Brümmerstede. Da Ritter aber im Stechen mit 47,0 Ringen einen Ring mehr als Wedemeyer vorzuweisen hatte, blieb für Letzteren nur Platz zwei übrig. Weil zudem Albert Pointinger nicht startete, hatten Cliff Wedemeyer und Volker Frank keine Chance auf einen vorderen Platz mit der Mannschaft.

Landesverbandsmeisterschaften 50 Meter Pistole, Junioren und Juniorinnen A: 1. David Beider (SV Haendorf) 484 Ringe; 2. Andrea Harms (SV Fahrendorf) 401 25 Meter Pistole, männliche Jugend: 1. Jan-Luca Karstedt (GTV Bremerhaven) 538; 3. Tom Wedemeyer (SV Hüttenbusch) 514; 7. Benjamin Harms (SV Fahrendorf) 453 Juniorinnen B: 1. Samirah Wundrach (SV Hesedorf) 524; 5. Elena Heitmann (SV Fahrendorf) 442; 6. Nicole Wilshusen (SV Fahrendorf) 405; Junioren A: 1. David Beider (SV Bassum) 529; 2. Tobias Gieschen (SSV Tarmstedt) 513; Schützenklasse: 1. Eike Frerichs (SV Bassum) 566; 11. Gerald Sachs (Borgfelder Sgi) 526; 15. Alexander Wulf (SV Schwanewede) 505; 19. Marco Tutzek (Borgfelder Sgi) 474; Damenklasse: 1. Martina Schwenker (SV Bassum) 566; 5. Melanie Wilshusen (SV Fahrendorf) 501; Altersschützen: 1. Maik Ritter (SV Brümmerstede) 564; 2. Cliff Wedemeyer (SV Schwanewede) 564; 15. Volker Frank (SV Schwanewede) 518; Teamwertung: 1. SSG Wittlage 1589; 7. SV Schwanewede mit Cliff Wedemeyer und Volker Frank 1082 KH