Kreisvorsitzender Eckehard Schütt (links) mit den Vereinsvertretern, die für die Meisterschaften ihrer Mannschaft beim kleinen Kreistag ausgezeichnet wurden. (Hasselberg)

Oldendorf. Wenn die Fußballer im NFV-Kreisverband Osterholz zum sogenannten kleinen Kreistag zusammenkommen, wissen alle, dass es da hauptsächlich um die Ehrung der erfolgreichsten Mannschaften sowie verdienter Vereins- und Verbandsfunktionäre geht. Insofern eine angenehme, wenn auch Routinepflicht für den 1. Vorsitzenden Eckehard Schütt. Doch die Auszeichnung der G-Junioren des 1. FC Neuenkirchen zur Mannschaft des Jahres bildete auch für den Kreisfußballchef einen bewegenden Moment – und erinnerte ihn an Zeiten, als er selbst mit dem Fußball-Nachwuchs arbeitete: "Es macht einfach Spaß zu sehen, wie sie sich entwickeln."

Beim Kreistag in der Gaststätte "Altdeutschen Haus" in Oldendorf registrierte Schütt freilich auch, dass bei aller Freude die jungen Triple-Gewinner, die in der Saison Tore wie am Fließband schossen, auch ziemlich aufgeregt waren. Schließlich schauten auch die Eltern zu, und das Ganze vor großer Kulisse: 32 Vereine – eine Handvoll fehlte – hatten ihre Vertreter geschickt und spendeten viel Beifall.

Nach der Ehrung auch noch Pommes

Als der Kreisverband auch noch kalte Getränke und Pommes für die Neuenkirchener Youngster ausgab, war der Abend für sie perfekt verlaufen. Das kam mindestens genauso gut an wie der neue Spielball, den Kreisjugendobmann Helmut Schneeloch dem von Kai Meyer trainierten Dreifachmeister überreichte.

Die weiteren geehrten Meistermannschaften: TSV Fischerhude-Quelkhorn (1. Frauen-Kreisklasse), TSV St. Jürgen (Frauen-Kreispokalsieger), FC Hambergen (Bezirksliga 3), TSV St. Jürgen (Kreisliga), SV Vorwärts Buschhausen (1. Kreisklasse), BSG Hüderbeek (2. Kreisklasse), SG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf II (3. Kreisklasse), TSV Wallhöfen IV ( 4. Kreisklasse), SV Komet Pennigbüttel (Altliga, Ü40- und Ü50-Kreisliga, Altherren-Kreispokal), SV Lilienthal/Falkenberg (Altherren-Kreisklasse), VfR Seebergen/Rautendorf (Herren-Kreispokal), SG Worphausen/St. Jürgen (Senioren-Kreispokal).

Geehrte Personen: Uwe Lindemann (Lehrwart/ATSV Scharmbeckstotel) und Jens Heske (TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf), beide seit mehr als zehn Jahren im Schiedsrichterausschuss; Lothar Klitsch (seit 15 Jahren Spartenleiter SV Löhnhorst). Die Goldene Ehrennadel erhielt Jürgen Rohlfs (TSV Eiche Neu St. Jürgen), der sich seit 1971 unter anderem als Vorsitzender für seinen Verein engagiert. Außerdem: Kreisjugendobmann Helmut Schneeloch für 25 Jahre im Kreisvorstand.

Dass die Vereine immer wieder auch "Ordnungsgelder" an den Kreisverband zahlen müssen, kommt ihnen indirekt wieder zugute: Eckehard Schütt überreichte die auch mit Apothekenhilfe gesponserten sogenannten Verbandskoffer im Wert von rund 100 Euro an die Vereinsvertreter.

Helmut Schneeloch erinnerte noch daran, dass die DFB-weit vor zwei Jahren eingeführte Coaching-Zone auch tatsächlich so beachtet werden muss und nicht verlassen werden darf. Es gebe auffällig viele Verstöße. Er appellierte an alle am Spielfeldrand, Trainer wie auch Eltern, sich zurückhaltend zu verhalten. Ein ähnliches Problem sprach auch Kreisschiedsrichterobmann Thomas Rehberg an. Es sei nicht hinzunehmen, wenn gerade jüngere Referees von der Seite "angemacht" würden. Der Schiri-Nachwuchs könne dem Fußball auf Dauer verloren gehen.

Bremer Oldies nicht willkommen

Der Kreisverband lehnte ein Begehren von Vereinen aus dem Bremer Fußballverband (BFV) ab. Die Seniorenteams (S40) aus Bremen hatten sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, wieder im Kreis Osterholz mitspielen zu dürfen. "Wir wollen die Bremer Mannschaften nicht wieder", sagte der Spielausschussvorsitzende Jürgen Stenken. Mit der SG Aumund-Vegesack und dem TSV Lesum-Burgdamm, die mehrfach "Schützenfeste" gegen Osterholzer Gegner feierten, fielen zwei der S40-Mannschaften in der Vergangenheit durch ihre Dominanz in Ungnade.